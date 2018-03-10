AK Partili Yazıcı: Önünde sonunda hak üstün gelecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren birçok sıkıntıyla karşılaştıklarını belirterek, "Doğru düşünüyor, doğru davranıyorduk ve doğru düşünüp doğru davranan, önünde sonunda egemen oldu çünkü hak üstündü. Güç değil, hak üstündü. Siz haklıysanız, önünde sonunda hak üstün gelecek" dedi.

Düzce'de Kültür Merkezinde düzenlenen Siyaset Akademisi'nin ilk dersine katılan Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, AK Parti’nin çok zor günlerden geçerek bu günlere geldiğini anlattı.

'SİYASETE VE SİYASETÇİYE GÜVEN OLMADIĞINDA YABANCI UNSURLAR DEVREYE GİRER'

Siyaset Akademisi'nde 'Siyasette Başarı' ve 'AK Parti Pratiği' konularından bahsedileceğini anlatan Yazıcı, şöyle devam etti: "AK Parti'nin var olduğu süreçlerin Türkiye'si, yani 2000'li yılların Türkiye'sinde, siyasete ve siyasetçiye olan güven, sözün tam anlamıyla dibe vurmuş durumda. Siyasetçiye güven yok, siyaset kurumlarına karşı inanç yok. Ortalık tarumar bir konumda. Böyle bir süreçte AK Parti var oldu. Siyasete ve siyasetçiye güven olmadığı süreçlerde ne olur? Siyasette yabancı unsurlar devreye girer, siyaset mühendisleri rol üstlenir. Onlar, ülkeyi kimin nasıl yöneteceğine ilişkin proje geliştirirler. Taşeronları hazırdır, o taşeronlar vasıtasıyla işe koyulurlar. Böyle bir süreçte AK Parti var oldu."

Yazıcı, önlerine çıkan her engeli aşmayı bildiklerini belirterek, milletin önünün tıkanmasına, geleceğin karartılmasına asla müsaade etmeyeceğini anlattı.

'HİÇBİR ZAMAN KOPMADIK ÇÜNKÜ HEDEFİMİZ DOĞRUYDU'

'Milletin o sandıkta egemenlik hakkını kullanırken iradesini, seçim sonuçlarına yansıttığını, bunları yaşadıklarını' söyleyen Yazıcı, "Birçok sorunla karşı karşıya kaldık, buralardan geçtik ama hiçbir zaman kopmadık çünkü çalışmalarımız ve hedefimiz doğruydu. Doğru düşünüyor, doğru davranıyorduk ve doğru düşünüp doğru davranan, önünde sonunda egemen oldu çünkü hak üstündü. Güç değil, hak üstündü. Siz haklıysanız, önünde sonunda hak üstün gelecek." ifadelerini kullandı.

Siyaset Akademisi basına kapalı olarak devam etti.