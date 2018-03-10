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    S-400 Kırım'da göreve başladı

    Çavuşoğlu: ABD, S-400 yüzünden bizi yaptırımla tehdit etmesin, karşılık veririz

    © Sputnik/ Sergei Malgavko
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı, ABD'de Rusya'dan gaz ya da S-400 alımı gibi gerekçelerle yaptırım uygulama tartışmalarının hatırlatılması üzerine ''Türkiye'yi yaptırımlarla cezalandırmak isterlerse Rusya ya da diğer ülkelerden farklı tepki veririz. Yanıt veririz. Bizi tehdit etmesinler'' dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA/ Emin Sansar
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    Almanya'yı ziyareti sırasında Zeit Online'a mülakat veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Kongresi'nde, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alınması gibi gerekçeler üzerinden Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının tartışıldığının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

    'ABD PEK ÇOK ÜLKEYİ TEHDİT EDİYOR'

    ''Elbette ABD'nin bunu yapmamasını tercih ederiz. Ama Türkiye'yi yaptırımlarla cezalandırmak isterlerse Rusya ya da diğer ülkelerden farklı tepki veririz. Yanıt veririz. Bizi tehdit etmesinler. Biz NATO müttefiğiyiz. ABD pek çok ülkeyi tehdit ediyor, o ülkeden şu ülkeden gaz almayın diyor. Böyle olmaz. Güçlü olmak haklı olmak değildir.''

    ABD'de bazı yetkililerin Türkiye'nin müttefikliğinden şüphe duyduklarının hatırlatılıp ''Türkiye'nin NATO üyeliği tehlike mi'' sorusu yöneltildi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
    © REUTERS/ Maxim Shemetov
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    'NATO BİZİM EVİMİZ, ATAMAZLAR'

    Çavuşoğlu şu yanıtı verdi: ''Kurucu üyeyiz ve kilit müttefiğiz. Bu bizim için stratejik bir karardır. Kimse bizi dışarda bırakamaz, bu teknik olarak mümkün değil. Türk karşııtı hisler var ama NATO üyeliğimizi sorgulatmayız. NATO bizim evimizdir. Nasıl olur da birileri çıkıp bize bu sizin eviniz değil derler. Maalesef bazı Batılı ülkeler Türkiye gibi ülkelere nasıl yaklaşmaları gerektiğini hala öğrenemedi. Artık Türkiye'ye 20 yıl önceki gibi muamele edemezsiniz. Türk milleti bunu kabul etmez. ABD ve AB şunu kavramalı: Türkiye aynı göz hizasında eşit haklara sahip bir partnerdir.''

    'S-400'E ÇOK İHTİYACIMIZ VAR'

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS/ Muhammad Hamed
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    Türkiye'nin neden Rusya'dan NATO sistemlerine uyumlu olmayan S-400 aldığı sorusu üzerine ''Çok ihtiyacımız vardı, çünkü hava savunma sistemimiz yok'' diyen Çavuşoğlu, İtalyan-Fransız konsorsiyumu Eurosam'la da anlaşma yaptıklarını ve kalitesinden ötürü Almanya'dan da satın almak istediklerini anlattı.

    'MÜTTEFİKLER VERMEZSE MECBUREN'

    ''Ama müttefiklerimizden alamazsak o zaman başka yerden almak zorunda kalırız'' vurgusu yaptı.

    Etiketler:
    yaptırım, S-400, Eurosam, ABD Kongresi, NATO, Zeit Online, Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, ABD, Türkiye, Almanya
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