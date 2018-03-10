Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailemize katacağız

Yılmaz, Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılışı öncesi yaptığı konuşmasında, Türkiye’de önceliğin eğitim olmasının gerektiğini belirterek, “Türkiye’nin en öncelikli konusu eğitim. Bir insanın ülkesine yapacağı en büyük yatırım eğitimdir. Türkiye’nin 2023 hedefleri var dünyanın en büyük ekonomisi olma Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma yani 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefimiz var yani kızıl elma Türk milletinin kızıl elması insanlığı mutlu huzurlu barış içerisinde yaşatmaktır” dedi.

Milliyet'in aktardığına göre Yılmaz, öğretmen kadrosuyla ilgili ise şunları söyledi: “20 bin öğretmen alacağız, mecliste bir kanun çıkıyor. O kanun çıktıktan sonra 5 bin öğretmen daha alacağız. 25 bin öğretmenimizi eğitim ailemize katacağız. 600 binin üzerinde öğretmenimizi milli eğitim ailemizle buluşturmuş olacağız."

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve programa katılan bir diğer bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin adının geçmiş dönem Maliye bakanlarından merhum Kemal Unakıtan’ın isminin verildiğini açıkladı.