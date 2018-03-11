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    Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Ali Erbaş

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dinimizin menfaate alet edilmesi istismardır

    © AA/ Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dinin temel kaynaklarına ve akla aykırı, hakikatlerle örtüşmeyen bilgilerle vatandaşlarımızın dini duygularının yanlış yönlendirilmesi istismardır. Dinimizin ticari kaygılar için kullanılması ve menfaate alet edilmesi istismardır" ifadelerini kullandı.

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    Prof. Dr. Erbaş, Hakkari'de, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti, ardından da din görevlileriyle toplantıda bir araya geldi.

    Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, burada yaptığı açıklamada, bugün yaşanan önemli sorunlardan birinin de hayat, huzur ve hakikat dini İslam'ın birçok açıdan değişik isim, görüntü, tutum, davranış ve söylemlerle istismar edilmesi olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: "İslam'ın bütün hakikatlerinin nasıl tahrif edilerek istismar edildiğini ve ihanete alet edildiğini 15 Temmuz'da çarpıcı bir şekilde gördük. Başta DEAŞ gibi yapılar olmak üzere terör örgütlerinin İslam'ın ilkelerini ve kavramlarını nasıl istismar ettiklerini gördük, görüyoruz. Dinin temel kaynaklarına ve akla aykırı, hakikatlerle örtüşmeyen bilgilerle vatandaşlarımızın dini duygularının yanlış yönlendirilmesi istismardır. Dinimizin ticari kaygılar için kullanılması ve menfaate alet edilmesi istismardır. Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, barış ve huzuru bozan, ayrıştırıcı ve tefrikaya sebep olan anlayışlar asla İslami olamaz."

    'İYİ NİYETLE KONUŞAN HOCALAR DAHA DİKKATLİ KONUŞMALI'

    Ali Erbaş, toplumun genelini ilgilendirmeyen tarihte kalmış, belki özel alanda ilim adamlarının konusu olan meselelerle toplumun meşgul edilmesini anlamsız ve faydasız bulduğunu belirterek, "İyi niyet ve samimiyetle konuşan ve çalışan hocalar da sözlerinin yanlış anlaşılma ihtimalini düşünerek daha dikkatli konuşmalıdırlar. İslam'la ilgili yazan, konuşan, haber yapan herkes daha dikkatli olmak zorundadır" ifadesini kullandı.

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    © AA/ Gökhan Balcı
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    Erbaş, din istismarının ve hatalı bilgilerin önüne geçmenin yegane yolunun, İslam'ın hakikatlerini ortaya koymak, sahih ve doğru bilgi ile insanların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu kaydetti.

    Bugün dünyanın sadece hakikat adına, hiçbir karşılık beklemeden insanlığın yolunu aydınlatan alimlere her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam etti: "İnsanlığın vicdanı, huzuru, umudu olmuş medeniyetlere ev sahipliği yapan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyanın tarihinin, hafızasının, medeniyetinin, huzurunun, hikayesinin, sanatının, şiirinin özünde, mayasında İslam var. Yani İslam'ı tuttuğumuzda bu coğrafyada hikmet, merhamet, birlik, kardeşlik, estetik adına elimizde hiçbir şey kalmayacaktır. Bizim en büyük gücümüz, imana dayalı kardeşliğimizdir. Irk, mezhep, meşrep farklılıkları başta olmak üzere hiçbir şeyin kardeşlik hukuku ve muhabbetini zedelemesine fırsat vermeyeceğiz. Bizim medeniyetimizin iki büyük ölçüsü vardır. Birincisi vahyin karanlıktan aydınlığa çıkaran ışığıdır, Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi kutlu Peygamber'in üstün örnekliğidir. O da sünneti seniyyedir. Hepimize düşen bu iki ölçüyü kuşanmak ve bu topraklardan 7 kıtaya yeniden ilim, hikmet, sevgi ve muhabbet taşımaktır."

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    Etiketler:
    Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Türkiye
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