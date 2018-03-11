Türkiye- Güney Kore krizi kapıda: Cinayet haberinde Devlet Başkanı Moon'un fotoğrafı kullanıldı

Show TV'nin, 'Filipinli hizmetçiyi öldüren Güney Koreli adam' konulu bir yaşam haberinde Güney Kore lideri Moon'un fotoğrafını kullanması büyük tepki çekti. Söz konusu hata Güney Kore haber bültenlerine konu olurken sosyal medyada da Türkiye'ye eleştiriler yöneltildi.

Show TV kanalı, 25 Şubat'ta yayınlanan ana haber bülteninde, 'Filipinli hizmetçiyi öldüren Güney Koreli adam' haberinin görseli olarak Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in tek başına görüldüğü ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump ile PyeongChang Olimpiyat Oyunları'nın kapanışı öncesinde verdiği biz poz kullanıldı.

Haberdeki hata sonrası özür dilenmemesi Güney Kore basınında ve sosyal medyada büyük tepki çekti.

문재인 대통령 사진을 ‘엽기 살인 용의자’로 방송을 내보낸 터키 TV 방송사는 'SHOW TV'입니다. pic.twitter.com/2MlomqLcmg — 베개 (@cervical_Gum) 11 Mart 2018

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터키TV, 문 대통령 사진을 살인 용의자로 방송…"사과 없어" / 연합뉴스TV (YonhapnewsTV) pic.twitter.com/DkYz5pjR3g — 명왕 #평창_패럴림픽성공 (@toto8688) 11 Mart 2018

Yonhap haber ajansının aktardığına göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili şu açıklamayı yaptı: "Hükümet, yayının ardından elçilik vasıtasıyla kanala şikayetlerini iletti ve özür talep etti. Seul aynı zamanda benzer kazaların yaşanmaması için güvence istiyor."

Başka yetkililer de Show TV'nin hükümete mart başında resmi bir özür mektubu gönderdiğini söyledi ama habere göre Seul, özrün haber bültenleri üzerinden yapılmasını istiyor.