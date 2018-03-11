Saldırılar sonrasında Uber'den ilk açıklama: Önceliğimiz zor zamanlarda yanlarında durmak

Akıllı telefonlar üzerinden araç çağırma şirketi Uber, İstanbul'daki taksicilerin saldırılarından sonra ilk açıklamayı yaptı. Şirketin merkezinden yapılan açıklamada, "Önceliğimiz bu zor zamanlarda, Uber sürücü ortaklarımızın yanında durmak, onlara gereken hukuki yardımı sağlayıp destek olmaktır" denildi.