Erdoğan: Her şeye hazırız, ölmeye de bu teröristleri öldürmeye de

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül dünyamızın sınırları bambaşkadır. Türkiye'nin sınırları 780 bin kilometrekarenin çok ötesindedir.
- Biz birileri gibi sırf çıkarları için dünyayı ayağa kaldıranlardan, petrol için kan gölüne çevirenlerden de olmadık. Biz herkes için hürriyet emniyet istiyoruz. Sömürünün olmadığı bebek cesetlerinin karalara vurmadığı, daha merhametli bir dünyanın mücadelesini veriyoruz. Biz kimsenin ötekileştirilmediği, insanların baskı zulüm işkence görmediği bir dünyaya kavuşmasının mücadelesini veriyoruz.
- Bizim kızıl elmamız sonu belli olan değil, bizim kızıl elmamız ilayı kelimetullahtır.
- Her şeye hazırız, ölmeye de evelallah bu teröristleri öldürmeye de. Önce ölümü korkutacağız. Ölümü korkuttuğunuzda ölüm size hiçbir şey yapamaz.
- Dün beraber yürüdüklerimizden bazıları Osmanlı tokadının ne olduğunu hala anlamamış. Afrin'de sadece teröristler değil başkaları da tokadı yedi.
- Türkiye'nin dostluğunun kıymeti ancak kaybedilince anlaşılır.
- Aşık Yunus'un dediği gibi, "Biz sevdik aşık olduk sevildik maşuk olduk, her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası." Hamd olsun biz de yenilendik, hep beraber tazelendik.
Ayrıntılar geliyor..
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