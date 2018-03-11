Erdoğan: Her şeye hazırız, ölmeye de bu teröristleri öldürmeye de

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya İl Kongresi'nde konuşuyor.