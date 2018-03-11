AA: Bocite Dağı teröristlerden temizlendi

Anadolu Ajansı, Zeytin Dalı harekatı kapsamında TSK ve ÖSO'nun Afrin'de 3 köy ile kritik öneme sahip Bocite Dağı'nı ele geçirdiğini duyurdu. Buna göre, gün içinde kontrol sağlanan nokta sayısı 18'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Afrin'de Küçük Çakmak, Alemdar ve Kafer Batna köyleri ile ilçe merkezine bağlı stratejik öneme sahip Bocite Dağı'nı kontrol altına aldığı belirtildi.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Küçük Çakmak ve Alemdar köyleri ile ilçe merkezine bağlı Kafer Batna köyü ve stratejik öneme sahip Bocite Dağı'nı ele geçirdi. Afrin ilçe merkezinin güneybatısında yer alan Bocite Dağı, ilçe merkezine yönelik harekatta kritik öneme sahip.

GÜN İÇERİSİNDE KONTROL SAĞLANAN BÖLGELER

AA'nın bildirdiğine göre, gün içerisinde Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Hocamali, Savan Kabir, Çançanlı köyleri ile ilçenin güneybatısında Cinderes'e bağlı Kane Kauer, Tellef, Kocaman köyleri, kuzeydeki Bülbül beldesinin Solaklı ve Alibey köyleri ve ilçe merkezine bağlı Halidiye, Culbul ve Kavkabah köyünde kontrol sağlandı.

İlçenin kuzeydoğundaki Şeran beldesine bağlı Kara Tepe ve Kastel Keçik köyleri de sabah saatlerinde ele geçirilmişti.

Harekatta, Cinderes-Afrin yolu üzerinde stratejik önemdeki Bableit Havaalanı da bugün TSK ve ÖSO birliklerince kontrol altına alınmıştı.

Böylece gün içerisinde kurtarılan nokta sayısı 18'e ulaşırken, harekat kapsamında bir günde ele geçirilen en çok nokta sayısına ulaşılmış oldu.