Show TV'den Güney Kore'ye kamuoyu önünde özür: Tamamen istek dışı gerçekleşen bir hata

Ana haber bülteninde yer verdiği bir cinayet haberinde Güney Kore lideri Moon Jae-in'İn fotoğrafını kullanan ve Güney Kore'nin büyük tepki gösterdiği Show TV bugünkü ana haber bülteninde özrünü bir kez de kamuoyu önünde dile getirdi.

Kuveyt'te işverenleri tarafından öldürüldüğü sanılan ve cesedi derin dondurucuda bulunan Filipinli bir hizmetçinin haberini servis ederken Güney Kore lideri Moon Jae-in'in fotoğrafını kullanan Show TV, bugünkü ana haber bülteninde hatadan dolayı özür diledi.

Ana haber spikeri Pınar Erbaş, bültenin sonunda "Bir özür borcumuz" var diyerek söze başladı. Kanalın aslında Güney Kore hükümetinden özür dilediğini söyleyen ama bu özrü bir kez daha dile getirmek istediklerini belirten Erbaş şu ifadeleri kullandı: "Bir haberimizde yanlışlıkla sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı kullanıldı. Tamamen istek dışı gerçekleşen bu hata için hem kardeş ülke Güney Kore'nin cumhurbaşkanından hem de Güney Kore halkından özür dileriz."

Show TV'nin 25 Şubat'taki ana haber bülteninde, söz konusu haberdeki cinayeti işleyen katilin fotoğrafı olarak Güney Kore lideri Moon'un fotoğrafı kullanılmıştı. Katilin, eşiyle birlikte tutuklandığı anlatılırkenki kısımda ise Moon'un ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile fotoğrafı yayınlanmıştı. Bu hata Güney Kore'de gündem olmuş, hükümet, kanalın kendilerine ilettiği özrün yanı sıra kamuoyu önünde özür dilemesini talep etmişti.