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    CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş

    Hakimlikten CHP'nin sitesinde yer alan açıklamaya erişim engeli

    © AA/
    Türkiye
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    CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın Başbakan Binali Yıldırım’la ilgili yaptığı açıklamanın yer aldığı ve CHP'nin sitesinin de yer aldığı internet sitelerindeki haberler İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişime engellendi.

    Bilal Erdoğan
    © AA/ Arşiv
    Bilal Erdoğan haberine erişim engeli
    Gerçek Gündem'in aktardığına göre karara tepki gösteren Yarkadaş, erişim yasağı olan siteler arasında CHP’nin resmi internet sitesinin de yer aldığını söyledi. 

    Yarkadaş, “Bu kararı alan hâkim ile kararı aldırtan Başbakan Yıldırım, aslında TBMM Genel Kurulu’na girmiş ve milletvekili konuşma yaparken mikrofonunu kapatmıştır. Yaptıkları anayasal suçtur. Bunun başka anlamı yoktur” dedi. 

    Avukatları Turan Aydoğan ile Mustafa Kemal Çiçek'in kararın ellerine ulaşmasının ardından hakimliğe giderek hemen itiraz ettiğini açıklayan Yarkadaş, "Sadece CHP.ORG.TR değil, toplamda 22 sitedeki habere erişim engeli getirildi. Böylece halkın Başbakan Binali Yıldırım'ın Fikirtepe'deki arsası için özel sözleşme yaptırdığı internet kayıtlarından silindi" diye konuştu.

    'YILDIRIM'IN AVUKATI NE İSTEMİŞSE ONU YAPMIŞ'

    İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı erişim engeli kararının hukuksuz olduğunu belirten Yarkadaş, "Hakim, önüne konulan listeye bakmadan ve haberin içeriğini bile okumadan karar vermiş. Listede CHP'nin resmi internet sitesinin olduğundan haberi bile yok belli ki… Yıldırım'ın avukatları ne istese onu yapmış" diye konuştu.

    Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş
    © AA/
    Rektör İbiş'ten oğlunun tıp fakültesine alınmasını eleştiren tweet'e erişim yasağı
    'İFTİRA YOK, BELGE VAR'

    Açıklamasında Başbakan Binali Yıldırım'a hakaret ya da iftira unsurunun olmadığını belirten Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

    "Yıldırım ailesine yapılan kentsel dönüşüm kıyağını belgesi ve fotoğraflarıyla ortaya koydum. Ve o bölgenin halkının nasıl mağdur edildiğini anlattım. Açıklamamda, bir yanda özel sözleşme ile imar kıyağı yapılan Yıldırım, diğer yanda ise yerinden yurdundan edilen Fikirtepe halkının durumu vardı. Yıldırım bu gerçek görünmesin diye hakime talimat vererek haberi sitelerden sildirdi. Gerçeklerin duyulmasından korkanlar, sansüre doymuyorlar."

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    Etiketler:
    CHP, Barış Yarkadaş, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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