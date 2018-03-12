HDP'li Toğrul'un omzunun kırılmasına sebep olan AK Partili vekillere ceza yok

Meclis'te yaşanan Afrin tartışmasına HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un omzunun kırılmasına sebep olan AK Partili vekillerin hiçbirisine ceza verilmedi. İçtüzüğe göre söz konusu vekillere birleşimden çıkarma ve para cezası verilmesi gerekiyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, BMM Genel Kurulu’nda geçen hafta HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul’un kürek kemiğinin kırılması ve 45 gün rapor almasına neden olan kavgayı yapan her bir AK Partili milletvekiline yeni içtüzük hükümleri kapsamında fiziki saldırıda bulundukları gerekçesiyle birleşimden çıkarma ve yaklaşık 12.000 TL tutarında para cezası verilmesi gerekiyor.

Söz konusu ceza, anayasadaki idari yapıya aykırı tanımlama yaptığı gerekçesiyle ilk kez HDP’li Osman Baydemir’e dört ay önce uygulanırken, AK Partili vekiller hakkında ise bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadı.

Yeni içtüzük hükümleri kapsamında milletvekillerine verilmesi öngörülen para cezası ilk kez HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e uygulanmıştı. Baydemir’in genel kurul kürsüsünde yaptığı konuşma sırasında 'Kürdistan' ifadesini kullanması nedeniyle Meclis’ten geçici çıkarma ve 12.322 TL tutarında para cezası uygulanmıştı.

Yeni içtüzük hükümlerine göre Meclis’ten geçici çıkarma ve milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisinin kesilmesine neden olacak durumlar şöyle düzenleniyor: