HDP'li Toğrul'un omzunun kırılmasına sebep olan AK Partili vekillere ceza yok

Söz konusu ceza, anayasadaki idari yapıya aykırı tanımlama yaptığı gerekçesiyle ilk kez HDP’li Osman Baydemir’e dört ay önce uygulanırken, AK Partili vekiller hakkında ise bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadı.
Yeni içtüzük hükümleri kapsamında milletvekillerine verilmesi öngörülen para cezası ilk kez HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e uygulanmıştı. Baydemir’in genel kurul kürsüsünde yaptığı konuşma sırasında 'Kürdistan' ifadesini kullanması nedeniyle Meclis’ten geçici çıkarma ve 12.322 TL tutarında para cezası uygulanmıştı.
Yeni içtüzük hükümlerine göre Meclis’ten geçici çıkarma ve milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisinin kesilmesine neden olacak durumlar şöyle düzenleniyor:
- Aynı birleşim sırasında üç kere kınama cezasına uğramak, bir ay içinde beş kere kınama cezası almak,
- Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, TBMM’ye, TBMM Başkanına, TBMM Başkanlık Divanına, Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekiline, milletvekiline, Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine, anayasanın ilk dört maddesinde çerçevesi çizilen anayasal düzene hakaret etmek ve sövmek,
- Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak,
- Görüşmeler sırasında halkı veya devlet kuvvetlerini yahut kamu organ, kuruluş ve görevlilerini kanun dışı hareketlere, ayaklanmaya veya anayasa hükümlerini bozmaya teşvik veya tahrik etmek,
- TBMM Genel Kurulu’na ve komisyonlara silahlı olarak girmek, Meclis yapıları yahut eklentileri içinde yasak bir eylemde bulunmak,
- Fiili saldırıda bulunmak.
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