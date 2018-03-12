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    Uber

    İçişleri Bakanlığı, Uber'i trafikten men edecek yasa hazırlığında

    © AFP 2018/ Andrew Caballero-Reynolds
    Türkiye
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    İçişleri Bakanlığı son dönemde Uber uygulamasıyla gündeme gelen ‘yetkisiz yolcu taşımacılığı’ tartışmalarının ardından yeni bir kanun tasarısı hazırladı. Buna göre Uber gibi araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

    Uber
    © AP Photo/ Eric Risberg
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    Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı tasarı ile ‘izin belgesindeki faaliyet alını dışında’ yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik yaptırımlar artırılacak. Tasarı yasalaştığında bu tür araçlar trafikten men edilebilecek. 

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    Tartışmaların kaynağında Uber uygulamasındaki araçların mevzuata aykırı olarak D2 belgesi ile taksi gibi yolcu taşımacılığı yaptığı iddiası var. Bakanlık kayıtlarına göre 2017’de yetki belgesi dışında (korsan taksi ve Uber dahil) yolcu taşımacılığı yapan 4136, 2018 ocak ayında 811 ve şubat ayında da 1100 araca idari cezası kesildi. Ancak araç sahipleri ile sürücülerin farklı olması sebebiyle, Anayasa Mahkemesi’nin emsal kararları gereği, bu tarz yetki dışı taşımacılık yapan araçlar trafikten men edilemiyordu.

    Yetkililer ve konunun tarafları, bu durumun korsan veya yetkisiz yolcu taşımacılığı ile mücadeledeki en temel sorunlardan biri olduğunu, idari para cezası uygulansa bile aracın trafikte faaliyetlerine devam ettiğini ve genellikle idari para cezalarının ödenmediği değerlendirmesinde bulundu. Uber gibi şirketlerin, para cezalarını kendilerinin ödediği, ayrıca sorunun hukuksal olarak karmaşıklığı nedeniyle idari para cezalarının bazen iptal edildiği belirtildi.

    Taksi
    © AA/
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    30 GÜNLÜK MEN

    Tasarı yasalaştığında izin belgesinde belirtilen alan dışında faaliyet gösterenler için (UBER de bu kapsamda değerlendiriliyor) uygulanacak idari para cezasına ilave olarak aracın işleteni veya sahibi, aracının yetkisiz yolcu taşımacılığında kullanılmaması için tedbir almak ve denetimini yapmakla yükümlü kılınacak. Araç kullanıcısının, aracın sahibi olup olmadığına bakılmaksızın araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi sağlanacak.

    Sorunun çözümü için Emniyet Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyeleri, İl Emniyet Müdürlükleri temsilcileri ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcilerinin katılımı ile toplantılar yapıldı. Bu toplantılar sonunda ‘yetkisiz yolcu taşımacılığı’ ile etkin mücadele için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Ek 2/3 maddesiyle ilgili yasal düzenleme ihtiyacı olduğu belirlendi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı kanun tasarısı hazırladı.

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    Etiketler:
    Trafikten men, Uber, İçişleri Bakanlığı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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