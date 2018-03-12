İstanbul'da 287 kişi gözaltına alındı

Polislerin yaptıkları baskınlarda 13 kişiyi cinayet, 31 kişiyi yağma ve gasp, 34 kişiyi yaralama, 52 kişiyi hırsızlık, 21 kişiyi dolandırıcılık, 6 kişiyi uyuşturucu madde ticareti, 7 kişiyi cinsel istismar, 5 kişiyi ruhsatsız silah bulundurmak, 9 kişiyi hürriyeti yoksun bırakmaktan, 12 kişiyi resmi belgede sahtecilik, 97 kişiyi ise çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 287 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ünün 20 yıl üstü, 20’sinin 20 yıla kadar, 38’inin 10 yıla kadar, 88’inin 5 yıla kadar, 102’sinin 2 yıla kadar hapis cezası ile arandıkları tespit edildi. 36 kişinin ise cezası kesinleşmeyen ve yargılaması devam eden kişiler olduğu tespit edildi.
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