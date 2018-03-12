'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: Yerel seçimlerde oyumuz düşük çıkıyor'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, erken seçimle ilgili tartışmalar devam ederken ismini vermediği bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın Genel seçimlere göre yerel seçimlerde oyumuz daha düşük çıkıyor. Yerel seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimine olumsuz etkisi olabilir” dediğini aktardı.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan erken seçim tartışmalarından duyduğu rahatsızlığı, ”Nereden çıkıyor bu erken seçim tartışmaları” diye ortaya döküyor.

Bir genel başkan yardımcısı, ”Genel seçimlere göre yerel seçimlerde oyumuz daha düşük çıkıyor. Yerel seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı seçimine olumsuz etkisi olabilir” diyor.

Bunun üzerine Erdoğan, ”Aynı kanaatte değilim. Erken seçim yok. Yerel seçimlerde çok çalışacağız. Oyumuzu yükselteceğiz” diye karşılık veriyor.

Bu diyalog 5 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında yaşanıyor. Ama devamı var. Erdoğan erken seçim hesaplarında şimdiye kadar hiç dikkate alınmayan ama çok önemli olan bir noktayı gündeme getiriyor.

Erken seçim konusunun konuşulduğu MYK toplantısında, ”Benim görev sürem ne zaman doluyor?” diye soruyor. MYK üyeleri beklenmedik bu soru karşısında, ”2019’da” karşılığını veriyor. Erdoğan, ”Ee o zaman” anlamında başını sallıyor. “Niye öne alalım o zaman?” diye soruyor.