İran'da düşen Türk jetinin kara kutusu bulundu

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel jet kazasında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi. Ayrıca jetin kara kutusu da bulundu.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi.

Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen jetin kara kutusunun bulunduğunu bildirdi.

Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

#İran'da düşen özel Türk jetinde hayatını kaybeden 8 kişinin cesedi tespit edildi https://t.co/SauAqmhmL0 pic.twitter.com/5xpLR5cOZW — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 12, 2018

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk jeti, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

'ALÇALMA TALEP EDİYORUM'

Öte yandan airporthaber’de yer alan habere göre uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan pilotunun kule ile temasa geçerek, “Alçalma talep ediyorum” dediği kaydedildi. Pilotun bu talebinden sonra uçakla irtibatın tamamen kesildiği, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza ya da kuş çarpması ihtimalleri gündeme geldi.