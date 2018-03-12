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    İstanbul - Kız Kulesi

    Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Gittikçe sona yaklaşıyoruz

    © REUTERS/ MURAD SEZER
    Türkiye
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    Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, İstanbul'da olası bir depremin yerinin yüzde 99.9 oranında belli olduğunu söylerken "Bugün 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacaksa, 20 sene daha geçtiği zaman 7.4, 40 yıl geçtiği zaman da 7.5 büyüklüğüne çıkacak" dedi. Özener, Marmara'daki fayın kırılması durumu için de "Gittikçe sona yaklaşıyoruz" dedi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
    © AA/
    Özhaseki'den deprem açıklaması: Tedirginim
    Habertürk'ten Öznur Karslı'ya konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'in açıklamaları özetle şöyle:

    “Depremin nerede olacağı yüzde 99.9 oranında belli. Bu yer de Marmara Denizi’nin içi. Yani sismometrelerin bulunduğu yerler. İzmit Körfezi ucuna kadar geldi. Kuzey Anadolu Fayı’nda 1939, 1942, 1944, 1957, 1967, 1999 Marmara ve 12 Kasım depremlerinin kırdığı yerlere bakacak olursak, bir tek geriye kırılmayan Marmara Denizi kalıyor. Nasıl ve kaç parça kırılacağını bilmiyoruz; birçok senaryo var. Şu an en iyi ihtimal 7.2 büyüklüğünde deprem olacak. 7’nin üzerinde bir enerji birikmiş durumda. Bu fay tek parça kırılırsa deprem daha büyük olabilir. Gittikçe sona yaklaşıyoruz.

    'FAYA YAKIN YERLER DAHA FAZLA ETKİLENECEK'

    Ataköy - İstanbul
    DHA
    Kandilli'den İstanbul için deprem ve tsunami uyarısı
    Bugün 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacaksa, 20 sene daha geçtiği zaman 7.4, 40 yıl geçtiği zaman da 7.5 büyüklüğüne çıkacak, yani enerji daha da büyüyecek. Fay Marmara Denizi’nden geçtiği için faya yakın yerler daha fazla etkilenecek. Ancak burada zemin koşulları önemli. Faya yakın da olsanız binanın zemini çok sağlamsa depremi az hissedersiniz. Marmara depreminde olduğu gibi. Avcılar depremin merkez üssüne uzak olmasına rağmen zemin nedeniyle depremi daha fazla hissetti.

    'ERKEN UYARI KONUSUNDA JAPONYA'DAN GERİ DEĞİLİZ'

    Erken uyarı sistemi hâlâ Kandilli tarafından işletiliyor ve Marmara Denizi kıyısında kurulu istasyonlar var. Deprem olduğunda depremin yerini biliyoruz. Erken uyarı Marmara için 5 ile 7 saniye arasında. Çünkü fay karaya çok yakın. Erken uyarı konusunda ABD’nin ve Japonya’nın gerisinde değiliz. Basına bu yönde açıklama yapan hocalarımız var. Bu ülkelerde depremin olduğu yer karaya 150 kilometre uzaklıkta. Bu uzaklıktaki depremin erken uyarısı tabii ki 1.5 dakika olur. Marmara’da depremin karaya uzaklığı 15 kilometre.

    İstanbul
    © REUTERS/
    Deprem haritası 'Nüfusun 4'te 1'i tehlikede' derken toplanma alanları bir bir şantiye oluyor
    3 METRELİK TSUNAMİ BEKLENTİSİ

    Tsunami gerçeği Türkiye’de var. Ama hiçbir zaman Sumatra depreminin yol açtığı tsunami gibi olmayacak. Marmara’yı etkileyecek tsunami, olası bir depremden sonra, deniz tabanında olan heyelanlardan olabilir. Çünkü fay hattımız doğrultu atımlı olduğu için denizin altındaki tepeciği düşürünce bir heyelan meydana geliyor. Bu heyelan da tsunami yapıyor. Tahminlerimize göre 3 metreyi bulacak tsunamiler meydana gelebilir. Olası Marmara depreminde beklediğimiz tsunami, depremin yıkıcı etkisi kadar zarar vermez.

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    Etiketler:
    Deprem, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Haluk Özener, İstanbul
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