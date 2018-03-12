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    Sosyal medya, gözaltı

    1 haftada 635 sosyal medya hesabıyla ilgili 299 kişi hakkında yasal işlem

    © AA/
    Türkiye
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    Yurdagül Şimşek
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    İçişleri Bakanlığı, son bir haftada, terör örgütü propagandası yaptığı, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 635 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 290 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

    İçişleri Bakanlığı 5-12 Mart tarihlerini kapsayan haftalık değerlendirmesini açıkladı. Buna göre son bir haftada Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1116 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1107 Terör (PKK/KCK 262, aşırı sol 10, IŞİD 95, FETÖ/PDY 740), 3.783 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 136 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5026 kişi gözaltına alındı.

    Afrin, Zeytin Dalı Harekatı
    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    Sosyal medyada Afrin operasyonu: 845 gözaltı
    İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, bir haftada yurt içinde 1’i ölü, 7’si sağ, 5’i teslim olmak üzere 13 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Siber suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalara ilişkin de bilgi veren İçişleri Bakanlığı, “Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 635 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 290 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır” dedi.

    İçişleri Bakanlığı, 389’u denizlerde olmak üzere toplam 5.371 düzensiz göçmen yakalandığını, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 136 organizatörün de gözaltına alındığını bildirdi.

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    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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