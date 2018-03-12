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    Yolcu otobüsü

    Metro Turizm'de 'çocuğa cinsel istismar' tutuklaması

    © AA/
    Türkiye
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    Iğdır-İstanbul seferini yapan Metro Turizm otobüsünde annesi ve dedesiyle seyahat eden 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi kızın uyuduğu sırada muavinin istismarına uğradığı ortaya çıktı.

    Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre, tatil için annesi ve dedesi ile Iğdır'daki akrabalarının yanına giden 4. sınıf öğrencisi E.A, dönüşte ailesiyle bindiği İstanbul otobüsünde muavin Cihat T.'nin istismarına maruz kaldı. Küçük kızın şikayetiyle şüpheli muavin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    © AFP 2018/
    Metro Turizm'de bir muavin skandalı daha
    Habere göre, 6 Şubat'ta 34 ER 1500 plakalı Metro Turizme ait yolcu otobüsünde yaşanan olayda muavinin istismarına uğradığını belirten E.A ifadesinde özetle şu ifadeleri kullandı:

    "Bindiğimiz otobüste dedem 5 numaralı koltukta, annem ve ben de 25-26 numaralı koltuklarda yan yana oturduk. Dedem uzun süre bizden ayrı kaldığı için annem yanına giderek bir süre yanında oturdu. Ben de TV’de bir şeyler izledikten sonra uyudum. Uyandığımda mavi gömleğinde Cihat T. yazan çay, kahve dağıtan kişinin ellerini göğsümde gördüm. Ayıp yerimi ellemeye çalışırken tamamen uyandım. Ben uyanınca ‘uyu’ diye beni ikaz etti. Ben uyurken ayaklarım cam tarafındaydı. Başım da koridor tarafında yastıktaydı. Yanıma doğru oturdu. Ben rahatsız olduğumdan yan taraftaki koltuğa geçtim. Tekrar yanıma gelip oturdu. Bana ‘baban nerede, annenin sevgilisi var mı’ gibi sorular sordu. ‘Sizin eve ziyarete geleceğim’ dedi. 

    'KORKUMDAN ANNEME ANLATAMADIM'

    Olesya Kalyujina
    © Fotoğraf: DHA
    'Metro Turizm muavini hamile kadını tekme tokat dövdü' iddiası
    Ben otururken ayıp yerimi elleyip, ‘hoşuna gidiyor mu?’ dedi. Ben de ‘hayır’ deyince yanaklarımdan, dudağımın kenarından öptü.

    Bana ‘kalbimi kırıyorsun’ dedi. Sonra şahıs yanımdan kalkıp gitti. Ben korktuğumdan o anda anneme bir şey anlatamadım. Eve geldikten sonra teyzem ‘neden durgunsun’ diye sordu. Ben de olayı bu şekilde anlattım. Bunun üzerine ailem de durumu sizlere bildirdi."

    KENDİNİ 'ELBİSESİNİ DÜZELTTİM' DİYE SAVUNDU 

    Mahkeme
    © Flickr/
    Metro Turizm muavini hakkında ‘hayasızca hareket'ten dava açıldı
    Müştekinin ifadesiyle şüpheli Cihat T. gözaltına alındı. İfadesinde E.A.’nın kendisini yanlış anladığını iddia eden şüpheli, müştekinin üstünün göbek tarafından göğse kadar açık olduğunu görünce üstünü düzeltip montla örttüğünü ileri sürdü.

    Cihat T., "Benim elim mağdurun vücuduna temas etmiştir. Ancak bu mağdurun elbisesini düzeltmem sebebiyleydi. Ben mağdurun elbisesini taytın içine sokmaya çalıştım. Mağdur da belki beni bu şekilde yanlış anladı. Ben mağduru ufak kız olması, benim kızımın da bulunmaması sebebiyle sevdiğimden dolayı yanağından ağabey olarak öptüm” diye konuştu.

    İfadesinin ardından Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Cihat T., ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

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    Etiketler:
    cinsel taciz, Metro Turizm, Iğdır, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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