Suriyeli garsonların maaşı 4000 liraya çıktı

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Ortaköy’de kafe işleten Osman Altınok Suriyelilerin aslında Arap turistlerle olan dil açığını kapattıklarını ama artık çok faiş maaşlar istediğini söyledi.

'ONLAR OLMAZSA İŞ YAPAMAYIZ, GÖZLERİ AÇILDI'

Altınok yaptığı açıklamada, “Bizim müşterilerimizin çoğu Arap ve Arapça konuşuyorlar. Bizde Arapça bilen çok az insan var hatta hiç yok diyebiliriz. Bizim bu açığımızı Suriyeli garsonlar kapatıyor. Artık onların da gözü açıldı. Eskiden bizim verdiğimiz maaşa tamam diyorlardı. Artık onların istediği maaşa biz tamam diyoruz. Çünkü Suriyeliler olmasa biz iş yapamayız” ifadelerini kullandı.

'HEPSİ SİGORTASIZ ÇALIŞIYOR'

Ortaköy’de çalışan tüm Suriyelilerin kimliksiz olduğunu ve sigortasız çalıştığını söyleyen esnaf Altınok, “Burada çalışanların hepsi kimliksiz ve sigortasız çalışıyor. Kimliği olanlar ise daha üst işlerde yönetici olarak çalışıyor. Devlet de bu kişilere öyle kolay kolay kimlik vermiyor. Almaları çok zor. Alanlar da garsonluk yapmıyor” dedi.

'ARAPLARI ÇÖZME NOKTASINDA ÇARESİZ KALDIK'

Sektörü yakından ilgilendiren en önemli etkenin hükümetin turizm politikaları olduğunu belirten Altınok, “Artık ülke olarak turiste uyguladığımız turizm kampanyaları işe yaramamaya başladı. Akabinde eskiden gelen Avrupalı turist, Fransızlar da azaldı. Onların yerini Araplar aldı. Bu yüzden de turizm sektöründe Arapça bilen garson açığı arttı. Bu açığı da biz Suriyelilerle kapattık. Ne yapalım Arapları çözme noktasında çaresiz kaldık. Biz de bu Suriyelileri bu şekilde değerlendirdik. Dil bilene ihtiyacımız oldu” diye konuştu.

'EN PAHALISI ORTAKÖY'

Kendi dükkanında çalışan bir Suriyeli garsonun polis okulundan olduğunu belirten esnaf Altınok "Bir başkası oradaki fabrikada müdür, yönetici falan o şekilde gelip burada garsonluk yapıyor. Ancak bir Suriyeli garsonun burada aldığı maaşı 4000 TL‘ye geliyor. Ortaköy piyasasının geneli böyle. En pahalısı Ortaköy çünkü tüm Araplar buraya gelip oturuyor” şeklinde konuştu.

'EN ÇOK PARAYI VERENE GİDİYORLAR, HİÇ ACIMALARI YOK'

Ortaköy’de 12 yıllık esnaf İsmail Yetkin de Arapların bu semtte çok yoğunluk oluşturduğunu ve bu yüzdende Suriyeli garsonların daha fazla 'piyasa yaptığını' belirtti. Yetkin “Suriyeliler parayı çok seviyor. En çok parayı hangi kafe verse oraya gidiyorlar. Hiç acımaları yok. Bir de sigortasızlar zaten adam hemen işi bırakabiliyor Biz de bir hak talep edemiyoruz. Bizimde onlara ihtiyacımız olduğunu biliyorlar. Mecbur birbirimize katlanıyoruz" dedi.