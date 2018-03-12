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    Ortaköy

    Suriyeli garsonların maaşı 4000 liraya çıktı

    © AFP 2018/ Ozan Köse
    Türkiye
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    Türkiye'de geçen yıllara oranla Avrupalı turist sayısı düşerken Arap turist sayısında artış var. Bu da turistik bölgelerde Arapça bilen çalışan bulundurmayı zorunlu kılıyor. Ortaköy esnafı 7 sene önce 1500 TL verdikleri Suriyeli garsonların maaşının artık 4000 liraya çıktığını söyledi.

    Şanlıurfa’da, işyerinden evine giden 22 yaşındaki Sedat Alındı’nın bıçaklanarak cep telefonu gasp edildi. Gencin oturduğu mahalle sakinleri, gaspın Suriyeliler tarafından yapıldığını öne sürerek mahallelerindeki Suriyelilere tepki gösterdi.
    © Fotoğraf: DHA
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    Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Ortaköy’de kafe işleten Osman Altınok Suriyelilerin aslında Arap turistlerle olan dil açığını kapattıklarını ama artık çok faiş maaşlar istediğini söyledi.

    'ONLAR OLMAZSA İŞ YAPAMAYIZ, GÖZLERİ AÇILDI'

     Altınok yaptığı açıklamada, “Bizim müşterilerimizin çoğu Arap ve Arapça konuşuyorlar. Bizde Arapça bilen çok az insan var hatta hiç yok diyebiliriz. Bizim bu açığımızı Suriyeli garsonlar kapatıyor. Artık onların da gözü açıldı. Eskiden bizim verdiğimiz maaşa tamam diyorlardı. Artık onların istediği maaşa biz tamam diyoruz. Çünkü Suriyeliler olmasa biz iş yapamayız” ifadelerini kullandı.

    'HEPSİ SİGORTASIZ ÇALIŞIYOR'

    Ortaköy’de çalışan tüm Suriyelilerin kimliksiz olduğunu ve sigortasız çalıştığını söyleyen esnaf Altınok, “Burada çalışanların hepsi kimliksiz ve sigortasız çalışıyor. Kimliği olanlar ise daha üst işlerde yönetici olarak çalışıyor. Devlet de bu kişilere öyle kolay kolay kimlik vermiyor. Almaları çok zor. Alanlar da garsonluk yapmıyor” dedi.

    'ARAPLARI ÇÖZME NOKTASINDA ÇARESİZ KALDIK'

    İzmir Valisi Mustafa Toprak, seyyar satıcı tarafından kaldırılıp yere fırlatılan çocuğun görüntüsünü büyük bir üzüntüyle izlediğini, gereğinin yapılması için güvenlik güçlerine talimat verdiğini söyledi.
    © Fotoğraf: Twitter
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    Sektörü yakından ilgilendiren en önemli etkenin hükümetin turizm politikaları olduğunu belirten Altınok, “Artık ülke olarak turiste uyguladığımız turizm kampanyaları işe yaramamaya başladı. Akabinde eskiden gelen Avrupalı turist, Fransızlar da azaldı. Onların yerini Araplar aldı. Bu yüzden de turizm sektöründe Arapça bilen garson açığı arttı. Bu açığı da biz Suriyelilerle kapattık. Ne yapalım Arapları çözme noktasında çaresiz kaldık. Biz de bu Suriyelileri bu şekilde değerlendirdik. Dil bilene ihtiyacımız oldu” diye konuştu.

    'EN PAHALISI ORTAKÖY'

    Kendi dükkanında çalışan bir Suriyeli garsonun polis okulundan olduğunu belirten esnaf Altınok  "Bir başkası oradaki fabrikada müdür, yönetici falan o şekilde gelip burada garsonluk yapıyor. Ancak bir Suriyeli garsonun burada aldığı maaşı 4000 TL‘ye geliyor. Ortaköy piyasasının geneli böyle. En pahalısı Ortaköy çünkü tüm Araplar buraya gelip oturuyor” şeklinde konuştu.

    'EN ÇOK PARAYI VERENE GİDİYORLAR, HİÇ ACIMALARI YOK'

    Ortaköy’de 12 yıllık esnaf İsmail Yetkin de Arapların bu semtte çok yoğunluk oluşturduğunu ve bu yüzdende Suriyeli garsonların daha fazla 'piyasa yaptığını' belirtti. Yetkin “Suriyeliler parayı çok seviyor. En çok parayı hangi kafe verse oraya gidiyorlar. Hiç acımaları yok. Bir de sigortasızlar zaten adam hemen işi bırakabiliyor  Biz de bir hak talep edemiyoruz. Bizimde onlara ihtiyacımız olduğunu biliyorlar. Mecbur birbirimize katlanıyoruz" dedi.

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    Etiketler:
    Suriyeli, İsmail Yetkin, Osman Altınok, Ortaköy
    Topluluk kurallarıTartışma
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