Kayıt
22:49 12 Mart 2018
Ankara+ 5°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye Çevirmenler Derneği çevirmenlerinden Mustafa Özay

    İngilizce düşündüğünü kanıtlayana otomobil hediye edecek

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 22

    Türkiye Çevirmenler Derneği çevirmenlerinden Mustafa Özay, dil öğrenimi konusunda yapılan en büyük hatanın 'İngilizce düşünmek' olduğunu söyledi. Özay, kendisinin soracağı 10 soruya noter huzurunda doğru yanıt veren ve İngilizce düşündüğünü kanıtlayan kişiye otomobil hediye edeceğini dile getirdi.

    İngilizce öğrenmenin cümle kurmayı öğrenmekle mümkün olacağını söyleyen Özay, şöyle konuştu:

    Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker
    © REUTERS/ Remo Casilli
    Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker: İngilizce önemini yitiriyor, Fransızca konuşacağım
    "Size birisi cümle kurmayı öğretiyorsa dili öğretiyordur. Türkiye'de bu konuda çok sorun var. En tepedeki problem ise 'İngilizce düşün' algısı. Aslında bir dilde düşünme kavramı yoktur. Bazılarının 'İngilizce düşün' dediği o dilde düşünmek değil o dildeki kavram karşılığıdır. İngilizcede üç tane cümle yapısı var. Türkçe'de de öyle. Kafamızda hangi fikir oluşursa oluşsun daima bu üç cümle yapısına göre şekillendiririz. Ne matematiksel ne linguistik, dil bilimsel olarak dördünü bir cümle yapısı yok. Biz bunu öre öre gidiyoruz. İnsanlar 7, 10, 15 saat sonra 20-25 kelimelik cümleler kuruyor. Katılımcılarımız içinde 12-13 sene İngilizce kursuna giden insanlar var. Bu sürede üç tane üniversite bitirirsiniz ama İngilizce öğrenemiyorsunuz. O da sistemsizlik sorunundan kaynaklanıyor. Bu söz ettiğim cümle yapısından birinden başlıyoruz. Süreç içerisinde hepsi bitiyor. Daha sonra bu cümle yapılarının alt uygulamaları olan ileri düzey yapıları da anlatıp olayı bitiriyoruz" diye konuştu.

    'FİİL YA DA FİİLİMSİLER ENSTÜRMANDIR'

    İnsan beyninin ilk fonksiyonunun düşünmek olduğunu ifade eden Özay, "Bizim bütün fiil ya da fiilimsilerimiz beynin düşünme eyleminin dışavurum enstrümanlarıdır. Düşündüğümüzü duyarız, koklarız, düşündüğümüze ağlarız, güleriz, söyleriz. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Örneğin fırından yeni çıkmış bir ekmek düşünelim. Bunu dünyada kime gösterirseniz gösterin beyinde oluşan düşünce yenecek bir şey olduğudur. Bu, yaşanan yere, kültüre göre her yerde farklı bir kelime ile eşlemiş. Bizde ekmek olmuş, İngilizcede 'bread' olmuş başka dillerde farklı şekilde terimsellmiş" dedi.

    Güney Kore'deki İngilizce öğretmenleri
    © Fotoğraf: Goddess of English
    İngilizce 'seksi tanrıçalarla' öğretiliyor
    '365 DEPO YAKITIYLA SIFIR OTOMOBİL'

    'İngilizce düşünmek' diye kavramın olmadığını ancak İngilizce düşündüğünü iddia eden biri varsa ona kapısının açık olduğunu söyleyen Özay, "Bunu iddia eden kişi canlı yayında ve noterin olduğu bir ortamda ana dili İngilizce olan birinin cevap verebileceği 10 soruya cevap verecek. Eğer sorulara doğru yanıt verirse ona 365 depo yakıtıyla beraber sıfır bir otomobil hediye edeceğiz. Sorulara örnek verecek olursak mesela 3 basamaklı bir sayı ile 2 basamaklı sayının olduğu bir çarpma işlemini ilkokul üçe kadar okumuş ana dili İngilizce olan bir İngiliz çok rahat yapabilir. Gelecek kişi de bunu yapacak. Türkçede bu işlemi nasıl yapıyorsa İngilizce olarak yapacak ve satır satır yazacak. Eğer kişi kafasındaki dil formatının İngilizce olduğuna inanan bir insansanız bunu yapmanı lazım" diye konuştu.

    Etiketler:
    İngilizce, Türkiye Çevirmenler Derneği, Mustafa Özay, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Endonezya Güzeli 2018 Yarışması
    2018 Endonezya Güzeli Yarışması’ndan renkli kareler
    Karikatür
    Porno yıldızından Trump'a 'gizlilik sözleşmesi' davası
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam