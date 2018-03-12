Azerbaycan'ın vize prosedüründe değişiklik

Azerbaycan'a girişlerde havalimanlarında yapılan vize işlemleri 15 Mayıs'tan itibaren 'Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı (ASAN) Vize' ve 'ASAN Ödeme' sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacak.

© AFP 2018/ BULENT KILIC AB'den Türkiye'ye vize serbestisi şartı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Azerbaycan makamlarından Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne iletilen nota uyarınca, yabancılara ve vatandaşlığı olmayan kişilere uygulanan vize prosedürü değiştirildi.

Söz konusu karar çerçevesinde, 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak şekilde Azerbaycan'ın uluslararası havalimanlarında giriş vizeleri 'ASAN Vize' ve 'ASAN Ödeme' sistemi üzerinden elektronik olarak düzenlenecek.

Uygulama Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı nezdinde faaliyet gösteren ASAN tarafından yürütülecek.