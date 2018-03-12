Akar: Sadece PKK değil, IŞİD de bölgeden temizleniyor

Orgeneral Akar, Katar Ulusal Kongre Merkezi'ndeki, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı (DIMDEX)-2018 fuarına katıldı, fuardaki Türk firmalarının stantlarını gezdi.
Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlama ve icrasında yalnızca barınak, sığınak, mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, sivil hassasiyetinin, Türk ordusunun en önemli özellikleri arasında olduğunu kaydetti.
Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki sivil hassasiyetinin Zeytin Dalı Harekatı'nda da sürdüğünü ifade eden Akar, "Terör örgütü bu konuda manipülasyon yapmaya çalışıyor. Belli bir kesim bunlara inanıyor ama bu konudaki hassasiyetimiz herkes tarafından biliniyor" diye konuştu.
'ÇEVREYE DE ZARAR VERİLMİYOR'
Harekat kapsamında ele geçirilen bölgelerde Kızılay ve AFAD ile koordineli olarak insani yardım faaliyetleri yürütüldüğünü söyleyen Akar, şunları kaydetti:
"Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına geri dönmelerini sağlıyoruz. Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor. DEAŞ'lı teröristler, kıyafetlerini değiştirip PKK'nın arasına katılıyor."
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