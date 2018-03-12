‘Antiemperyalist Gençlik Buluşması’ Türkiye’de gerçekleşecek

Türkiye Gençlik Birliği tarafından organize edilen ve 25 ülkeden gençlik temsilcilerinin katılacağı Antiemperyalist Gençlik Buluşması (UAGB) 17-23 Mart tarihleri arasında İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek.

Dünyanın dört bir yanından 70'i aşkın gençlik temsilcisinin katılacağı Uluslararası Antiemperyalist Gençlik Buluşması (UAGB) 17-23 Mart tarihleri arasında İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), organize ettikleri etkinliğin amacının "Türkiye'nin emperyalizme ve uzantısı terör örgütlerine karşı verdiği kararlı mücadeleyi birinci ağızdan dünya gençliğine anlatmak" olduğunu söyledi.

İstanbul'da başlayıp Ankara'da tamamlanacak olan programın birinci gününde İstanbul Bakırköy Leyla Gencer Opera Sahnesi'nde büyük ve halka açık bir şölen yapılacak.

Buluşmaya Rusya'dan Filistin'e; Irak'tan Arjantin'den kadar farklı coğrafyaların gençliği katılacak.

Etkinliğin ikinci günü, Dünya Antiemperyalist Gençlik Birliği'nin kurultayını kapsayan bir gençlik forumu ile devam edecek. Etkinlik, İstanbul ve Ankara'daki önemli noktalara yönelik ziyaretleri de kapsayacak.

İlk dört günü İstanbul'da gerçekleşecek etkinliğin son iki günü ise başkent Ankara'da olacak.

25 ülkeden etkinlik için Türkiye'ye gelen gençler, Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir'e ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürülecek.