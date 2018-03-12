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    Ahmet Eşref Fakıbaba

    Fakıbaba: Şeker fabrikalarına biz de talibiz

    © AA/ Halil Fidan
    Türkiye
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    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle daha fazla küspe üretileceğine, üretimin artacağına ve fiyatların düşeceğine inandığını belirterek, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak biz de talipli olacağız. Şartlarımız uyduğu takdirde birkaç fabrikayı almayı düşünüyoruz" dedi.

    Bakan Fakıbaba, Türkiye'deki Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarınca düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba
    © AA/
    Fakıbaba’dan şeker fabrikaları açıklaması: NBŞ üretiminin artacağı iddialar doğru değildir
    Fakıbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili olarak, "8'i özel bazı kooperatiflerin elinde, 25 tane de devletin elinde fabrika var. Bu 8 özel fabrika 1 milyon ton, bizim elimizdeki 25 fabrika ise 1 milyon 400 bin ton şeker üretiyor. Devlet olarak özel sektörle yarışmak zorundasınız. O zaman biz Türkiye'deki bütün özel sektörleri kapatalım… Bu doğru bir olay mı? Rekabetin olması lazım. Bütün şeker fabrikaları özelleştirilsin mi? Hayır. Stratejik ürünlerde mutlaka devletin regülasyon görevini yapması lazım" ifadelerini kullandı.

    Fakıbaba, şeker fabrikaları özelleştirildiğinde daha fazla küspe üretileceğini, bu alanda çalışan kişi sayısının çoğalacağını, üretimin artacağını ve fiyatların daha fazla düşeceğini, bunun da çiftçi ve ülke için faydalı olacağını söyledi.

    Özelleştirilen fabrikalara belirli kotalar verileceğine dikkati çeken Fakıbaba, "Fabrikalar kotaları kullanmadıkları takdirde, bu kotalar tekrar devletin fabrikalarına geçecektir. Orada çalışan işçilerin haklarına hiçbir şey olmayacaktır" dedi.

    'AK PARTİ HÜKÜMETİ, MUTLAKA HALKIN LEHİNE OLAN KARARLARI ALAN BİR HÜKÜMETTİR'

    Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak
    © AA/ Ufuk Ertop
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    Fakıbaba, devletin Türkiye'nin çıkarlarını düşünerek hareket edeceğini savunarak, şunları söyledi:

    "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak biz de talipli olacağız. Şartlarımız uyduğu takdirde Tarım Kredi Kooperatifleri olarak birkaç fabrikayı biz almayı düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti, AK Parti hükümeti mutlaka halkın lehine olan kararları alan bir hükümettir. Bu kararların doğru olduğuna yürekten inanıyorum. Şeker fiyatları düşecektir, çiftçimiz daha mutlu olacaktır, sayı artacaktır, üretim artacaktır ve nişasta bazlı şekerle rekabet oranımız çok daha iyi olacaktır, nişasta bazlı şekere ihtiyaç daha fazla azalacaktır. Çünkü fiyatları düşürmüş olacağız. Bu bağlamda inandığım şeyi söylüyorum, bu şekilde özelleştirmenin Türkiye'ye, çiftçiye zararı yoktur, faydası vardır."

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    Etiketler:
    özelleştirme, Şeker fabrikası, AK Parti, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye
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