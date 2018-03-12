Fakıbaba: Şeker fabrikalarına biz de talibiz

Bakan Fakıbaba, Türkiye'deki Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarınca düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Fakıbaba, şeker fabrikaları özelleştirildiğinde daha fazla küspe üretileceğini, bu alanda çalışan kişi sayısının çoğalacağını, üretimin artacağını ve fiyatların daha fazla düşeceğini, bunun da çiftçi ve ülke için faydalı olacağını söyledi.
Özelleştirilen fabrikalara belirli kotalar verileceğine dikkati çeken Fakıbaba, "Fabrikalar kotaları kullanmadıkları takdirde, bu kotalar tekrar devletin fabrikalarına geçecektir. Orada çalışan işçilerin haklarına hiçbir şey olmayacaktır" dedi.
'AK PARTİ HÜKÜMETİ, MUTLAKA HALKIN LEHİNE OLAN KARARLARI ALAN BİR HÜKÜMETTİR'
"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak biz de talipli olacağız. Şartlarımız uyduğu takdirde Tarım Kredi Kooperatifleri olarak birkaç fabrikayı biz almayı düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti, AK Parti hükümeti mutlaka halkın lehine olan kararları alan bir hükümettir. Bu kararların doğru olduğuna yürekten inanıyorum. Şeker fiyatları düşecektir, çiftçimiz daha mutlu olacaktır, sayı artacaktır, üretim artacaktır ve nişasta bazlı şekerle rekabet oranımız çok daha iyi olacaktır, nişasta bazlı şekere ihtiyaç daha fazla azalacaktır. Çünkü fiyatları düşürmüş olacağız. Bu bağlamda inandığım şeyi söylüyorum, bu şekilde özelleştirmenin Türkiye'ye, çiftçiye zararı yoktur, faydası vardır."
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