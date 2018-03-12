Bozdağ: ABD ile müzakerelerde belli bir noktaya gelindi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Bozdağ, ABD ile Menbiç görüşmelerinde bir noktaya gelindiğini, anlaşma sağlanamadığı takdirde Türkiye'nin 'teröristleri temizleyeceği'ni söyledi.