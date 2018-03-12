Bozdağ: ABD ile müzakerelerde belli bir noktaya gelindi

Bozdağ'ın açıklmasında öne çıkanlar şöyle:
'42 ASKER ŞEHİT OLDU'
- "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 42 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 202 kahraman vatan evladımız da yaralanmıştır. Teröristler tarafından Afrin bölgesinden Türkiye'ye atılan roketler ve yapılan saldırılar sonucunda 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 125 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu harekat kapsamında bugüne kadar PKK, KCK,YPG, PYD ve DEAŞ terör örgütü mensubu şu an itibariyle en son aldığım rakam 3 bin 381 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölge kontrol altına alınmıştır.
- Afrin'in yakın çevresindeki kritik kesimlerin tamamı kontrol altına alınmıştır. İnşallah yakında Afrin merkezi de teröristlerden temizlenecek ve bölge halkı teröristlerin zulmünden baskısından kurtarılmış olacaktır. Kontrol altına alınan toplam alan şu an itibariyle bin 102 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Harekat alanının bin 920 kilometrekare olduğunu düşünürsek şuan itibariyle bölgenin yarıdan fazlası kontrol altına alınmış durumdadır. Kontrol altına alınan yerlerde teröristlerden temizlenen her bölge alt ve üst yapısı süratli bir şekilde imar edilecek, bölgede her türlü güvenlik riskleri ortadan kaldıracak, bölge siviller için yaşanılır hale getirilecek.
- Buraların yönetimi Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Türkiye tecrübesinde olduğu gibi bölgedeki insanlar tarafından yapılması sağlanacak ve buradaki insanların gıda, sağlık eğitim ve diğer bütün güvenlik ihtiyaçları karşılanması konusunda Türkiye'nin destekleri devam edecektir. Bu bölgelere Afrin bölgesinden ülkemize terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçarak gelmiş bulunan göç etmiş olan Afrinlilerin geri dönüşü için de uygun zeminler hazırlanacak ve bunların dönüşleri de Afrin'e sağlanacaktır.
'IRAK HÜKÜMETİ İLE ORTAK OPERASYON İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ'
- Irak Hükümeti ile görüşmeler olumlu geçti. Bir harekat olursa, ne zaman olacak? O harekat başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiklerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar.
'ABD'NİN İNCİRLİK'TEN ÇEKİLECEĞİ DOĞRU DEĞİL'
- ABD'nin İncirlik'ten çekileceği haberleri medyada yer aldı. Ama ABD'nin bunu yalanladığı bilgileri de yer aldı. Bize ulaşan bilgiler böyle bir durumun olmadığıdır.
'ALMANYA'YA NOTA VERDİK'
- Almanya'da Alman vatandaşı ırkçılar ve terör örgütü PKK yandaşları Türk vatandaşlarının mabetlerine saldırılarda bulunuyor. Biz bu saldırılardan büyük bir endişe duyuyoruz.
- Bu saldırılardan büyük endişe duyuyoruz. Orada yaşayan Türklerin güvenliğinden Alman Hükümeti sorumludur. Bu süren yargılamalarda cezalandırılan birine rastlamadım. Alman Devleti'nin sessizliği düşündürücü. Almanya Büyükelçisi'ne bugün nota verildi.
'ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA TÜRKİYE TERÖRİSTLERİ TEMİZLER'
- ABD ile Menbiç görüşmelerinde bir noktaya gelindi. Anlaşma sağlanamazsa teröristleri temizlemeye kararlıyız.
'RUSYA VE İRAN İLE ZİRVE 4 NİSAN'DA'
- Rusya, İran, Türkiye zirvesi 4 Nisan'da İstanbul'da yapılacak."
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