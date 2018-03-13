Metrobüste 'öpüşme' tartışması: Ben ahlak bekçisiyim

CNN Türk internet sitesinde yer alan habere göre, İstanbul'da bir metrobüste yaşanan olay telefon kameraları tarafından kaydedildi.
bu akşam metrobüste olmuş. iki gencin öpüşmesine karışan adam araya giren kadına saldırıyor:— ilker kahlo (@ilkerdediki) 12 March 2018
— evet ahlak bekçisiyim var mı? pic.twitter.com/pFeBHaSWRn
Metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine, bir metrobüs yolcusu kendini 'ahlâk bekçisi' olarak adlandırarak gençlere müdahale etti.
'BENİM AHLAKIMA TERS'
Şahsın gençlere müdahalesinin ardından avukat olduğunu söyleyen bir kişinin uyarısıyla karşılaşan şahıs kendini, "Ahlâk bekçiliğiyse evet ahlak bekçisiyim, ben Avrupalı değilim, benim ahlakıma ters" ifadeleriyle savundu.
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