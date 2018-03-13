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    İlker Başbuğ

    Başbuğ: ABD, Öcalan’ı Türkiye'ye verip PKK’yı kontrol etti

    © AA/
    Türkiye
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    Eski Genelkurmay Başkanı İlber Başbuğ, 1999'da Washington'ın Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye teslim etmesiyle örgütün kontrolünün Suriye’den ABD’ye geçtiğini söyledi. Bağbuğ, PKK için "Öcalan’ın etkisi yine cezaevinden de devam ediyor ama artık Suriye faktörü yok" değerlendirmesini yaptı.

    Bir dizi etkinlik için ABD'de bulunan Başbuğ, Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'e konuştu. Çamlıbel'in soruları ve Bağbuğ'un yanıtlarından bir kısım şöyle:

    Afrin'deki YPG'liler
    © REUTERS/ Rodi Said
    ABD'nin istihbarat raporuna göre YPG, PKK'nın Suriye'deki milis gücü
    Suriye’de YPG mevzusunun ABD ile ilişkilerimizin merkezine oturması açısından bakıldığında tarihsel planda ABD’nin PKK ile ilişkisi açısından en çarpıcı şey nedir?

    İlk defa bunu size söyleyeceğim. ABD, 1999’da Abdullah Öcalan’ı neden Türkiye’ye teslim etti? Hatırlayın dönemin başbakanı rahmetli Bülent Ecevit’in bir açıklaması vardır. ‘Neden teslim etti bunlar ben pek anlayamadım’ demişti yanlış hatırlamıyorsam. Esasında bunu bir düşünmek lazım. Tabii bu benim kişisel değerlendirmem ve ilk defa açık bir şekilde ifade ediyorum. Öcalan 1979’da Suriye’ye gidiyor. Çıkışına kadar 20 yıl orada. Suriye’de kendisine bağlı bir Kürt yapılanmasını oluşturduğu süreç de odur. Şam’da yaşarken Öcalan kimin kontrolü koruması altındaydı? Esad rejimi… Daha açık konuşalım El Muhaberat. Tabii Rusya’nın da bir ölçüde etkin olduğunu söyleyebiliriz. O dönemde Öcalan, Muhaberat’ın kontrolü ve koruması altında. Peki siz onu Suriye’den çıkarttınız ve Türkiye’ye teslim ettiniz. Örgüt Suriye’nin kontrolünden uzaklaşmış oldu ve Amerika’nın kontrolüne girdi.

    ABD askeri ve YPG
    © REUTERS/ Rodi Said
    ABD'li General Thomas: Ben PKK'ya Marksist değil demokrat diyorum
    Nasıl bir mekanizmayla ABD kontrolü sağlıyor?

    E Suriye kontrolü yok artık.

    Irak üzerinden ABD’nin PKK üzerinde kontrol sağladığını mı söylüyorsunuz?

    E tabii Kandil ağırlıklı bir yapılanma var. Öcalan’ın etkisi yine cezaevinden de devam ediyor ama artık Suriye faktörü yok.

    ABD'li Albay John Dorrian
    © Fotoğraf: DHA
    ABD’li komutandan PKK gafı
    ABD’nin Öcalan’ı Türkiye’ye teslim etme sebebi kontrol etmektir diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum?

    Bence ana nedenlerden biri budur. Tabii 1999’dan sonra ABD’nin PKK sorununa siyasal ağırlıklı bir çözüm aramaya daha ağırlık verdiğini de görüyoruz. O da bir ikinci neden. Bir noktada da Abdullah Öcalan’ı Türkiye’de bir cezaevine koyarsanız bu PKK sorunun siyasal çözümü için bir güç olur. Ama asıl mesele Öcalan üzerinden Suriye etkisini almakta.

    Başbuğ ABD'nin Baltimore kentindeki John Hopkins Üniversitesi’nde yaptığı konuşma sırasında YPG destekçisi olduğu belirtilen bir grup tarafından protesto edilmişti.

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    Etiketler:
    YPG, PKK, İlker Başbuğ, Abdullah Öcalan, Türkiye, ABD
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