Erdoğan, General Electric CEO'suna kendi konuşmalarını hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan Elon Musk ve Siemens CEO’su Joe Kaeser’den sonra şimdi de General Electric’in CEO’su John Flannery ile görüştü.
Yaklaşık 1 saat süren görüşmeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı.
General Electric CEO’su Flannery Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde https://t.co/elcVTQN7Fy pic.twitter.com/EjLa4ToH7O— T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 12 Mart 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Flannery’ye dış politikaya ilişkin konuşmalarının yer aldığı ‘Dünya 5’ten Büyüktür’ kitabının İngilizce baskısını hediye etti.
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