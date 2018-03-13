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    TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman

    TBMM'den 3 milyon liralık koruma araçları için açıklama: İhtiyaçtan dolayı alındı

    © AA/
    Türkiye
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    TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı korumak için alınan 3 milyon liralık araçlarla ilgili açıklama yaptı: "İhtiyaca binaen yapılan normal bir araç yenileme işini, toplumda yanlış algı oluşmasına sebebiyet verecek şekilde kullanmak gerçeklerle de basın ahlakıyla da bağdaşmamaktadır."

    TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman
    © AA/
    Kahraman, muhalefet grubunun kullandığı salonu yıktırıp makam odasına çevirdi
    Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, Kahraman'ın korumaları için  2 milyon 950 bin liraya 5 adet cip satın alındı. 

    TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı da konu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, devlette, makamlarda koruma uygulaması tabii olduğu gibi koruma gayesiyle kullanılan araçların yenilenmesi ihtiyacının da olağan bir durum olduğu ifade edildi.

    'ÖNCEKİLER İHTİYACA CEVAP VERMİYORDU'

    'Her üründe olduğu gibi motorlu taşıtlarda da bir verimlilik dönemi ve ekonomik ömrün söz konusu olduğuna' dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi: 

    İsmail Kahraman
    © AA/ Binnur Ege Gürün
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    "Kimi 2006 kimisi 2011 model olan ve yıllardır kullanılan ekonomik ömrünü tamamlamış koruma araçlarının, sürekli ortaya çıkan bakım, onarım, tamir masrafları ve ihtiyaca cevap verememesi gibi teknik sebepler dolayısıyla TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda yeni araç alımı zorunlu hale gelmiştir. 

    'BASIN AHLAKIYLA BAĞDAŞMADI'

    Söz konusu araçlar, piyasa şartlarına göre makul rakamlarla Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 2017 mali yıl bütçesinden 16 Kasım 2017 tarihinde alınmıştır. Konunun, araç alımlarının gerçekleştiği tarihten 4 ay sonra abartılı ve zihinleri bulandırmaya yönelik olarak gündeme taşınması, iyi niyetten uzak bir anlayışı göstermektedir. İhtiyaca binaen yapılan normal bir araç yenileme işini, toplumda yanlış algı oluşmasına sebebiyet verecek şekilde kullanmak gerçeklerle de basın ahlakıyla da bağdaşmamaktadır." 

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    Etiketler:
    TBMM, İsmail Kahraman, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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