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    Taksicilerden Uber eylemi: CHP'den destek

    Gümrük Bakanlığı'ndan Uber raporu: Ya engellenmeli ya da meşru olmalı

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Son günlerde iktidar, muhalefet ve sarı taksicilerin hedefinde olan Uber'le ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir rapor hazırladığı, raporda “Bu sistem yasal olarak ya engellenmeli, ya da meşru hale getirilmeli” denildiği öğrenildi.

    Taksicilerden Uber eylemi: CHP'den destek
    © Fotoğraf: DHA
    Taksicilerin Uber eylemine CHP'den destek
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    Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, akıllı telefonlar üzerinden taksicilik yapılmasına imkan veren Uber hakkında bir rapor hazırladı. Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın aktardığına göre, Ulaştırma Sektör Raporu’nda Uber’in taksicilere zarar verdiği belirtilirken bunun önüne geçebilmek için yasal düzenleme yapılması gerektiği ifade edilerek "Bu şirketler, yasal zeminde ya tamamen engellenmeli ya da ağırlaştırılmış şartlar çerçevesinde meşruiyete kavuşturulmalıdır” denildi.

    BiTaksi gibi uygulamaların da zaman zaman taksi duraklarında sıkıntı yarattığına dikkat çekilen raporda, “Bu uygulamalara üye olan taksicilerin duraktaki sırayı bozarak, talep edildiği anda sıra kendinde olmamasına rağmen müşteriye gittiği, bunun da mevcut durak uygulamasında sıkıntı yarattığı ifade edilmiştir” denildi.

    Raporda ayrıca  "İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisi ise Uber’e tamamen karşı olduklarını, İstanbul ili içinde İstanbul Taksi uygulamasının yürürlüğe girdiğini, yasal durumda yetkilendirilmemiş olan Uber’i istemediklerini vurgulamıştır" ifadesine yer verildi.

    Uber
    © AFP 2018/ Andrew Caballero-Reynolds
    İçişleri Bakanlığı, Uber'i trafikten men edecek yasa hazırlığında
    'BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR SORUNLA KARŞILAŞMADIK'

    Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre de bakanlık yetkilileri “Bugüne kadar böyle bir sorunla karşılaşmadık. Hem yerel yönetimlerin hem bizim alanımız. Hızlı bir şekilde konuyu inceleyip değerlendirmemizi tamamlayacağız. Düzenleme yapmamız gerekirse yapacağız” diye konuştu.

    'TİCARİ TAKSİ SAYILMIYOR' 

    Gerekli izinlerin Ulaştırma ve İçişleri bakanlıklarından alındığını kaydeden yetkililer, “Aynı zamanda ticari taksilerde de bir tahdit var. Belediye demiş ki ‘İstanbul’da ticari taksi sayısını şu kadar tutacağım. Bu taksiler de şu kadar katılım payı verecek. Ayrıca T plaka alacaksın.’ Ancak bu araçlar ticari taksi sayılmıyor ve T plakaları yok” dedi.

    SADECE D2 BELGESİ VERİLİYOR

    Uber
    © AP Photo/ Eric Risberg
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    Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, “Biz sadece aracın standartlara uygunluğuna bakıyoruz. Standartları taşıyana D2 belgesi veriyoruz” dedi.

    SARI TAKSİ İLE UBER'E KARŞI DEĞİLLER

    Uber’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da şirketin sistemine kayıtlı yaklaşık 5000 sürücü bulunuyor. Bunların 3 bini, ‘XL’ olarak tanımlanan ve müşterilerin çoğunlukla tercih sebebi olan 10 kişilik oturma kapasitesine sahip siyah renkli minibüsler ile taşımacılık yapıyor. Geriye kalan 2000 Uber sürücüsünün sarı taksilerde çalışıyor olması da dikkat çekiyor. Konu ile ilgili konuşan taksi plakası piyasasının sayılı şirketlerinden Kale Ticaret’in yetkilileri, “Sarı taksilerde çalışan şoförlerin UBER ya da benzeri uygulamalara kayıtlı olmasına karşı değiliz. Siyah minibüsler ile taksi plakası olmadan taşımacılık yapanlara karşıyız” dedi.

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    Etiketler:
    Uber, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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