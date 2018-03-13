CHP'li Özel: Kazdıkları kuyuya kendileri düşecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partilerin ittifak yapmasını sağlayacak yasa tasarısının Meclis'te sabaha kadar görüşülmesine tepki gösterdi ve "Kumpas yasasını güneş doğmadan gece karanlığında kotarmayı tercih ettiler. Milletten kaçamayacaklar. Kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler” dedi.
CHP milletvekilleri, kamuoyunda 'ittifak yasa teklifi' olarak bilinen düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda sabaha kadar görüşülmesine yönelik AK Parti'nin aldığı kararı protesto etti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve TBMM Genel Kurulu’nda çalışmalara katılan 30 milletvekili, TBMM Basın Kapısı önünde saat 02.20’de bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
'UTANCA TANIKLIK EDİYORUZ'
CHP milletvekilleri adına konuşan CHP’li Özel, şunları söyledi:
“Gece yarısı saat 2’yi 20 geçiyor. Meclis’teyiz ve bu akşam tarihi bir olaya, demokrasi tarihimiz açısından tarihi bir utanca daha tanıklık ediyoruz. Kamuoyunda ittifak yasası olarak bilinen yasa teklifinin görüşmeleri bugün başladı. Hafta boyunca bu görüşmeleri yapacaklarını ve bu yüzden pazartesi günü başlayacaklarını kamuoyuyla paylaşmışlardı. Bugün Meclis’e geldiler, Meclis’i yöneten AKP’li Meclis Başkanvekili dahil bütün milletvekilleri AKP ile MHP’nin gizli bir anlaşma yaptıklarını, gece yarısı öğrendiler. İki parti yarın yapacaklarını duyurdukları grup toplantısını iptal ettiler, seçim güvenliğini tehdit eden maddeleri içeren kumpas yasasını hep birlikte geçirmeye karar verdiklerini bildirdiler. Bu durumu AKP’li milletvekillerinin şaşkınlıklarından öğrendik.
Pazartesi günü bu görüşmelerinin yapılmasıyla televizyon yayınının olmadığı bir günü tercih etmişlerdi. Bu gece meclis, planlandığı gibi gece yarısı kapansa, yarın televizyon yayınıyla açılacaktı. Onlar bir daha güneş doğmadan bu işi bu gece karanlığında kotarmayı tercih ettiler. Zaten Türkiye’yi birlikte sürükledikleri karanlıkta, birbirlerine tutunup, ittifak şarkıları söyleyerek baraj korkularını yenmeye çalışanlar, seçimi güvensiz hale getirmeyle ilgili yasa teklifini hazırlayanlar, milli iradeye bu kumpası kuranlar, milli irade hırsızları, siyasi yankesiciler, gecenin karanlığından yararlanarak yarın insanlar uyandığında, güneş doğduğunda, bir oldubitti yaparak bu ittifak yasasını kamuoyundan kaçırmak istiyorlar. Milletin vekillerinden, milletten kaçırılmaya çalışılıyor, bu yasa. Milletten kaçamayacaklar. Bu yaptıklarının hesabını sandıkta soracaklar.
CHP olarak bütün siyasi faaliyetlerimizi ortadan ikiye bölmüş durumdayız. Bundan bir tanesi seçim güvenliği, bununla ilgili yapacağımız çalışmalar. Diğer yarısı da diğer çalışmalarımız. Ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri kadar hileye, desiseye, kumpasa başvursunlar, bu milletten kaçırdıkları yasa karşısında milletten, milletin hesap sormasından kurtulamayacaklar. Siyasi tarih kendi kazdıkları kuyuya düşen bu tip siyasi yankesicilerin cezalandırıldığı onlarca örnekle doludur. Kaldırmadıkları barajın altında kalan siyasi partileri, siyaset tarihimiz görmüştür. Kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler. Biz tüm milletvekillerimizle, gece yarısı baskınına karşı sabaha karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar, onları halkımıza, milletimize, seçmenlere şikayet ediyoruz. Sizin oylarınızı çalmak üzere yapılan tasarlamalar için akıl almaz taktikler bulanlar bu gecenin karanlığında bu karanlık yasayı geçirmeye çalışıyorlar. Bu karanlığa teslim olmayacağız. Güneş bizimle birlikte doğacak, bu karanlığı yaratanlardan günü geldiğinde önce seçmenlerimiz sonra hukuk hesabını soracaktır. Bu demokrasi hırsızlığına, bu siyasi yankesiciliğe karşı halkımızı uyarıyoruz.”
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