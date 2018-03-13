AK Parti ve MHP'nin grup toplantısı iptal edildi

AKP ve MHP'nin iktidarda ve mecliste kalabilmek için meclise getirdiği koalisyon yasasının 26. ve son maddesine geçtik. Dün saat 19'dan beri aralıksız bir şekilde meclisteyiz. Halkımız ne olup bittiğini göremesin diye teklifi gece yarısı görüştürdüler. Demokrasi adına utanç bu..