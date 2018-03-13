AK Parti ve MHP'nin grup toplantısı iptal edildi

Habertürk'ün haberine göre aynı sebepten dolayı MHP'nin grup toplantısı da iptal edildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmeleri Genel Kurul'da takip etti. Teklifin 26 maddesi de uzun süren çalışma sonunda kabul edildi.
Öte yandan teklifin 26. maddesinin onaylanmasının ardından CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın kürsüye çıkmasıyla tartışma yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Bahçeli hakkında kullandığı ifadeleri hatırlatması üzerine AK Partili vekiller tepki gösterdi ve Çam'ı kürsüden indirmek istedi.
AKP ve MHP'nin iktidarda ve mecliste kalabilmek için meclise getirdiği koalisyon yasasının 26. ve son maddesine geçtik. Dün saat 19'dan beri aralıksız bir şekilde meclisteyiz. Halkımız ne olup bittiğini göremesin diye teklifi gece yarısı görüştürdüler. Demokrasi adına utanç bu..— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 13 Mart 2018
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