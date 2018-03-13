TSK: Afrin'in kent merkezi kuşatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 20 Ocak'tan beri devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kent merkezinin kuşatıldığını duyurdu. "Kritik öneme sahip bölgeler ele geçirildi" denilen TSK açıklamasında hava ve kara harekatının planlandığı şekilde devam ettiği de belirtildi.

TSK, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü harekatta Afrin kent merkezinin 12 Mart'tan (dün) itibaren kuşatılmış durumda olduğunu açıkladı.

TSK'dan konuya dair açıklama özetle şöyle:

"Zeytin Dalı Harekâtı ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün de etkisiz hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Harekât kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren 3393 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da harekat esnasında sivil/masum bölge halkının zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilmektedir.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."