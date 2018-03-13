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    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

    Bakan Kaya: ABD'de ataşelik açma hedefimiz var

    © AA/ Atılgan Özdil
    Türkiye
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    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Özellikle güçlü aile yapılarının tesisi ve ailelerimizin huzurlu geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeleri için Amerika'da da bir ateşelik açma hedefimiz var" dedi.

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    Kaya, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu toplantılarının açılışına katıldı, ardından Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda Türk toplumu temsilcileri ile bir araya geldi.Bakan Kaya, burada yaptığı konuşmada, bu yıl BM Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu toplantılarına 75 bakan ve üst düzey ülke temsilcisinin katıldığını ve ikili görüşmeler yapıldığını belirtti.

    Türkiye'de son 15 yıldır özellikle kadınlara yönelik, her ülkenin takdir ettiği hizmetler gerçekleştirildiğini dile getiren Kaya, bakanlık olarak yurt dışında ateşelikler açmaya başladıklarını söyledi.

    ''Özelikle güçlü aile yapılarının tesisi ve ailelerimizin huzurlu geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeleri için Amerika'da da bir ateşelik açma hedefimiz var" diyen Kaya, şöyle devam etti:

    "Konsolosluğumuzla da az önce görüştük, inşallah New York'ta da Aile Ateşeliğini açacağız. Burada, özellikle bu FETÖ terör örgütünün etkisinden ailelerimizi korumak adına bunun çok önemi olduğunu düşünüyorum. Burada maalesef FETÖ terör örgütünün darbe öncesinden başlayarak kaçıp buraya gelen ve sonrasında da buraya gelen çok fazla örgüt elemanı var.''

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    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    Kadın istihdamında son 12 yılda yaklaşık yüzde 75'lik artış sağlandığına ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında istihdam oranını en fazla artıran ülke olarak Türkiye'nin gıptayla izlendiğine işaret eden Kaya, 2018-2023 yıllarını kapsayan eylem planıyla birlikte kadınların daha da güçlendirileceği bir Türkiye inşa edeceklerini dile getirdi.

    Kaya, ''Kadınlar güçlü olursa aile güçlü olur, toplum güçlü olur ve ülkemiz güçlü olur. O yüzden 'güçlü kadın güçlü aile güçlü toplum güçlü Türkiye.' diyoruz. Bütün çalışmalarımızı da bu yönde politikalarla birlikte, bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin vereceği desteklerle birlikte Türk kadınını hak ettiği yere inşallah hep birlikte getireceğiz'' dedi.

    Türkiye'nin ve Türk kadınının temsilinin hakettiği şekilde anlatılamadığını vurgulayan Kaya, Türk toplumu temsilcilerinden Türkiye'de yapılan çalışmaları çok iyi bilip buralarda anlatma konusunda destek olmalarını beklediklerini söyledi.

    Meclisteki kadın milletvekili oranının yüzde 4'ten 14'e çıktığını ancak bunun da yeterli olmadığını dile getiren Kaya, bu oranı yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediklerine işaret etti.

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    Etiketler:
    Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürlüğü, Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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