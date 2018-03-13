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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: YPG, Menbiç'ten çekilince güvenliği ABD ve Türk askerleri sağlayacak

    © REUTERS/ Muhammad Hamed
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington yönetimi ile devam eden Menbiç görüşmeleriyle ilgili olarak "YPG Menbiç'ten çekilince ABD ve Türk askerleri güvenliği sağlayacak" dedi. Çavuşoğlu, YPG'nin bölgeden çekilmesine Türkiye'nin nezaret edeceğini ifade ederken örgütün elindeki silahların da alınacağını bildirdi.

    Moskova'ya gitmeden önce açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile 19 Mart'ta Washington'da yapılacak görüşme ile Menbiç'teki durumun netleşeceğini ifade etti.

    Haziran 2015 Akçakale Tel Abyad YPG
    © AP Photo/ Lefteris Pitarakis
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    NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun haberine göre Çavuşoğlu'nun konu hakkındaki sözleri şöyle:

    "YPG'nin olduğu bölgeler nasıl istikrara kavuşturulur, kimin yöneteceğini nasıl sağlayabiliriz. Temel prensip nüfus oranında yönetim olması. YPG hiçbir şekilde olmayacak. Menbiç'ten YPG çekilince orada ABD ve Türk askerleri olacak. YPG'nin çekilmesine nezaret edeceğiz. Buranın güvenliğini kim sağlayacak? ABD ve Türkiye. Önce bu modeli Menbiç'te uygulayacağız daha sonra diğer yerlere götüreceğiz. Bu Rakka için de Fırat'ın doğusunda YPG'nin kontrolündeki yerler için de geçerli."

    Böylece bu alanlarda güvenli bölgeler sağlanacağının altını çizen ve tüm adımların da bir takvime bağlanacağını vurgulayan Çavuşoğlu şunları belirtti:

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    © AA/
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    "19 Mart'taki toplantıda yol haritası net bir şekilde, tarihleriyle beraber belli olacak. Ne kadar sürede ne uygulanacak, diğer tarafa nasıl geçilecek, bunlarla ilgili takvim netleşecek. Son toplantıda tabii farklı olduğumuz şeyler olabilir ama bir anlayışa doğru gidiliyor."

    'BİLİYORUZ, BÜTÜN SİLAHLARI ALAMAYACAĞIZ'

    Şu anda Menbiç konusunda Suriye hükümetinden herhangi bir talepte bulunulmayacağını söyleyen Çavuşoğlu, YPG'ye verilen silahların geri toplanması konusunu da gözlemleyeceklerini anlattı.

    Çavuşoğlu, "Biliyoruz ki hepsini alamayacağız. Bazıları eskimiş, bazıları kayıp. Ama biz bu silahları daha önce Başkan'ın (Donald Trump) söylediği gibi alacağız diyorlar. Bunu da çalışma grubu uygulamaya başladığında göreceğiz" dedi.

    Çavuşoğlu, “ABD ile anlaşabileceğimizi düşünüyorum. 30, 60, 90 günden sonra öbür tarafa geçtik mi geçmedik mi? O zaman belli olur. Münbiç modeli işlerse, ilişkilerimize katkı sağlar, işlemezse ilişkilerimiz de etkilenir” dedi.

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    Etiketler:
    YPG, Rex Tillerson, Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç, Türkiye
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