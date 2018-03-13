Diyanet'te bir ilk hayata geçti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Cumhuriyet tarihinde ilk defa kadın başkan yardımcısı ataması yapıldı. Resmi Gazete de bugün yayınlanan atama kararına göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Huriye Martı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Diyanet'ten Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın duyurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki ilk bugün resmen hayata geçirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı.Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan birinci derece kadrolu Başkan Yardımcılıklarına İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen atandı.

HURİYE MARTI KİMDİR?

1974'te Ankara'da dünyaya geldi. Konya İmam-Hatip Lisesi ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede "Rasûlullah'ın Hanımları Konu Alan Rivayetlerinin Değerlendirmesi-Kadın Konulu Uydurma Rivayetler-" başlıklı tezi ile 1998 yılında yüksek lisansını, "Birgili Mehmed Efendi'nin Hadisçiliği ve et-Tarîkatü'l-Muhammediyye (Tahkik ve Tahlil)" konulu tezi ile 2005 yılında doktorasını tamamladı.

1999-2000 yılları arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da Şuayb el-Arnaûd'un tahkik ve tahric merkezinde eğitim aldı. 2011 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hadislerle İslam adıyla yayınlanan Konulu Hadis Projesi'nde editör ve yazar olarak görev üstlendi.

2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanı olarak, 2014 yılında ise Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri olarak atandı. Sünnet perspektifinden kadın, aile, ahlâk ve değer temalı makale, konferans ve tebliğlere imza attı. Birgivî Mehmed Efendi, Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası, Osmanlı'da Bir Dâru'l-Hadîs Şeyhi: Birgivî Mehmed Efendi, et-Tarîkatü'l-Muhammediyye —Muhteva Analizi, Kaynakları ve Kaynaklık Değeri, Gülâbâdî ve Maâni'l-Ahbâr'dan Tasavvuf Hadis Şerhleri, Hadis, Usul ve Hayat, Hadisler Ekseninde Çevre Ahlâkı isimli kitapları yayınlandı. Evli ve 3 çocuk annesidir.