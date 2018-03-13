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    Meral Danış Beştaş, Filiz Kerestecioğlu

    AK Partili Metiner'den HDP'lilere: Nereniz Kürt sizin?

    © AA/
    Türkiye
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    AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın Meclis'te seçim ittifakı teklifi görüşmeleri sırasında "Bu koalisyon Kürt karşıtlığı üzerinedir" sözlerini hedef alarak "Bir tek siz mi Kürt'sünüz ya! Elinizdeki Kürt kanıyla ne konuşuyorsunuz? Nereniz Kürt sizin ya?” dedi.

    AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak bir konuşma yaptı.
    © AA/ Ahmet İzgi
    AK Partili Miroğlu'ndan HDP'ye: Makul Kürt'üm
    TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'nin partilerin seçim ittifakı yapmasına yasal zemin oluşturan teklifi 20 saat boyunca görüşüldü ve kabul edildi. 20 saatlik bu görüşme sırasında vekiller arasında birçok tartışma yaşandı. Bu tartışmalar arasında Metiner'in HDP'li vekilleri 'Kürt olmamakla' itham etmesi ise dikkat çekti.

    TBMM tutanaklarına geçen tartışma şöyle gerçekleşti:

    Meral Danış Beştaş — Bu koalisyonla ilgili gerçekten Erdoğan'ın, eski başbakanların, Hükûmet yetkililerinin o kadar çok aleyhte, ağza alınamayacak sözleri var ki yüzde 10 barajını kaldırmadıklarında da "istikrar" diyorlardı. İstikrar yani en önemli şey istikrar. Fakat ben bir basın açıklamasında… Sayın Bahçeli buradayken de söyleyeyim, asla kötü değil, tam tersine onore edecek bir şey söyleyeceğim. Herkes diyordu ya "MHP, AKP'nin kuyruğuna takıldı." Affınıza sığınarak… Ya, yanlış değerlendiriyorsunuz, MHP, AKP'nin kuyruğuna falan takılmadı, eğer kuyruğa takılan biri varsa o da AKP'dir, sonuçta AKP, MHP'lileşmiştir dedim. Bunu altı yedi ay önce söylemiştim ve gerçekten her geçen gün bu sözümüz doğrulandı. Şu anda, Sayın Bahçeli'nin sözleri ertesi gün Hükûmet yetkilileri tarafından kabul görüyor. Bu da kendisinin bence —yani şahsi olarak söylüyorum- siyasetteki başarısıdır. Nedir bu koalisyon? Başta Kürt karşıtlığı üzerinedir. Erdoğan'a bozkurt işareti de yaptırıldı yani bozkurt işareti yapmayan bir bizim eş genel başkanlarımız kaldı. Yakında herkes… Kurdu görünce Kürt oluyorlar. Şimdi, burada, açıkçası Kürt karşıtlığı üzerine, iktidarı bırakmama üzerine, ilelebet iktidarda kalacakmış gibi her söylenilene "Evet." deme gibi bir hâl var.

    Mehmet Metiner (İstanbul) — Yalan söylüyorsunuz, yalan!

    Ejder Açıkkapı (Elâzığ) — İftira bunlar, iftira! İftira atıyorsunuz!

    Meral Danış Beştaş (Devamla) — İftira atmayı asla beceremem.

    Ejder Açıkkapı (Elâzığ) — İftira atıyorsunuz!

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM genel kurul çalışmalarına katıldı.
    © AA/ Metin Aktas
    Meclis'te kavgalı mesai: Seçim ittifakı teklifi Genel Kurul'da kabul edildi
    Mehmet Metiner (İstanbul) — Bir tek siz mi Kürt'sünüz ya!

    Meral Danış Beştaş (Devamla) — Ben sözlerimi inanarak ve hissederek söylüyorum ve gerçekler üzerinde söylüyorum.

    Mehmet Metiner (İstanbul) — Dibine kadar yalan söylüyorsun!

    Meral Danış Beştaş (Devamla) — Bu nedenle…

    Mehmet Metiner (İstanbul) — Sizin nereniz Kürt ya!

    Meral Danış Beştaş (Devamla) — Yani sen hiç Kürt olamazsın, kusura bakma.

    Mehmet Metiner (İstanbul) — Nereniz Kürt sizin ya!

    Başkan — Sayın milletvekilleri…

    Meral Danış Beştaş (Devamla) — Burada açıkçası…

    Mehmet Metiner (İstanbul) — Dibine kadar yalan söylüyorsunuz.

    Meral Danış Beştaş (Devamla) — Metiner en son tartışmak istediğim kişidir.

    Mehmet Metiner (İstanbul) — İnsanda biraz utanma duygusu olur ya!

    Başkan — Sayın Metiner…

    Meral Danış Beştaş (Devamla) — Çünkü ben bir Kürt olarak onu asla…

    Mehmet Metiner (İstanbul) — Nereniz Kürt sizin? Nereniz Kürt sizin ya?

    Meral Danış Beştaş (Devamla) — Yani her zaman söyledim, o Kürt olamaz; objektif olarak olabilir ama…

    Başkan — Şahıslarla uğraşmayalım lütfen.

    Meral Danış Beştaş (Devamla) —…dinini, kimliğini, kültürünü reddeden, geçmişini reddeden bir şahsiyet asla olamaz diyorum.

    Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

    Mehmet Metiner (İstanbul) — Elinizdeki Kürt kanıyla ne konuşuyorsunuz? Nereniz Kürt sizin ya?

    Hamza Dağ (İzmir) — Çok ayrımcı bir dil kullanıyorsunuz.

    Mehmet Metiner (İstanbul) — Elinizde onlarca Kürt'ün kanı var!

    Hüda Kaya (İstanbul) — Epeydir sesin çıkmıyordu, hayret! Epeydir sesin çıkmıyordu, ne oldu?

    Mehmet Metiner (İstanbul) — Bu nasıl bir hadsizliktir ya?

    METİNER'İN HADEP GEÇMİŞİ

    Metiner, AK Parti'den vekil seçilmeden önce Halkın Demokrasi Partisi'nde genel başkan yardımcılığı görevini yürütmüştü. Metiner, bir açıklamasında "HADEP'e inanıp gittiğim, Türkiyelileşme iddialarına inandığım için son derece pişmanım" demişti. Şu an HDP Eş Genel Başkanı olan Pervin Buldan, Meclis'te yaptığı bir konuşmada Metiner'in hedef alıp "Yediğin kürt ekmeği zehir zıkkım olsun" demişti.

    Etiketler:
    Kürt, HDP, AK Parti, Meral Danış Beştaş, Mehmet Metiner, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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