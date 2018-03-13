Çavuşoğlu: S-400 türü silahları NATO dışındaki ülkelerden alma hakkına sahibiz

Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu tür silahları NATO üyesi olmayan ülkelerden alma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) öğrencilere hitap eden Çavuşoğlu, "Türkiye NATO üyesi ancak biz bağımsız bir ülkeyiz. İttifakın diğer ülkeleri, NATO dışındaki ülkelerden silah alabiliyor. Biz de bu hakka ve özgürlüğe sahibiz" dedi.

'S-400'LERİ SURİYE'DE KULLANMAYACAĞIZ'

Bu arada Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 sistemlerini Suriye ve diğer ülkelerde kullanmayacağını ifade etti.

S-400'leri sadece Türkiye'nin ulusal güvenliği için alacaklarını kaydeden bakan, "Bu sistemleri Zeytin Dalı Harekatı veya benzer harekatlar sırasında kullanamayız. Zira onları sadece topraklarımızı korumak için kullanabiliriz" diye konuştu.