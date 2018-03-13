1 milyondan fazla kişi, e-Devlet üzerinden miras sorguladı

Bakanlığın, e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetler arasına 'Veraset İlamı Sorgulama' da eklendi.
e-Devlet üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olan kişilerin mirasçılık belgesinin verilmesine 22 Şubat'ta başlandı.
Mirasçılık belgesinin e-Devlet üzerinden verilmeye başlandığı ilk gün 2540 işlem yapıldı. Yeni uygulamanın başladığına ilişkin duyuruların yapılmasıyla giriş sayısında artış yaşandı.
Uygulamanın başladığı 20 gün içerisinde 1 milyon 602.372 kişi mirasçılık belgesine e-Devlet'ten ulaştı.
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