Rus Amiral Essen fırkateyni Akdeniz'e doğru yola çıktı

Suriye'deki terörle mücadele operasyonuna daha önce destek veren Rusya'nın Kalibr-NK kruz füzelerine sahip Amiral Essen adlı fırkateyni, Akdeniz'e gitmek üzere tekrar yola çıktı. Bunun geminin bu yılki ilk uzun yol görevi olduğu belirtildi.