Rus Amiral Essen fırkateyni Akdeniz'e doğru yola çıktı

Rusya'nın Karadeniz Filosu Sözcüsü Vyaçeslav Truhaçev'in açıklamasına göre, Kalibr-NK kruz füze donanımına sahip Amiral Essen fırkateyni, 2018'deki ilk görevine başladı.
March 13, 2018
Truhaçev, "Amiral Essen şimdi Sivastopol'den Karadeniz boğazlarına doğru ilerliyor. Bu, geminin mürettebatının bu yıl ilk görevi" dedi.
Admiral Essen frigate leaves Sevastopol for Black Sea straits pic.twitter.com/tM6NER76GI— Ruptly (@Ruptly) March 13, 2018
Amiral Essen gemisi daha önce Akdeniz'de görev yapmış, Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarına militanlara ait hedeflere kruz füzeleri fırlatarak destek vermişti.
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