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    Bursa-Gemlik

    KHK'dan 'nakledilmesi' ibaresi çıkarıldı, Gemlik kısmi olarak taşınacak

    © AA/
    Türkiye
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    Bursa'nın Gemlik ilçesinin, deprem tehlikesi nedeniyle sağlam zeminli üst kesimlere taşınmasının önünü açan 696 sayılı KHK'da değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle, depreme dayanıksız ve güçlendirme imkânı bulunmayan yapılar üst kesimlere taşınacak, diğer yapılar için yerinde dönüşüm yapılabilecek.

    Bursa'nın Gemlik ilçesinin deprem tehlikesi altında bulunması gerekçesiyle üst kesimlere taşınmasının önünü açan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) geçici 25. maddesinde yer alan "İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle" ibaresi, yeni torba yasayla maddeden çıkarıldı. Yerine, "Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunan yapıların dönüştürülebilmesi ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için…" ibaresi konuldu.

    Bursa-Gemlik
    © AA/
    KHK'dan Gemlik çıktı: İlçe taşınıyor
    İlçenin taşınmasıyla ilgili tartışmaların ardından yapılan düzenlemeyle, ‘depreme dayanıksız' olan ve ‘güçlendirme imkânı bulunmayan' yapılar, üst kesimlere taşınacak, diğer yapılar için yerinde dönüşüm yapılabilecek.

    Gemlik'te uzun zamandır beklenen depremselliğe yönelik yasa, 24 Aralık 2017'de çıkarılan 696 sayılı KHK'nın geçici 25'inci maddesiyle düzenlendi. Düzenlemeyle Gemlik'in sağlam zeminli üst kesimlere taşınmasının önü açıldı. Ancak, düzenlemedeki ‘İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle' ibaresi çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.

    Tartışmalar üzerine, ilk çıkan KHK'da, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müesir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un geçici 25'inci maddesinin 1'inci fıkrası ve 1'inci cümlesinde yer alan ‘Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve ilçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşimlerinden ‘nakledilmesinin' zorunlu bulunması sebebiyle…" ibaresi, "Bursa İli Gemlik İlçesinde deprem tehlikesi altında bulunan yapıların dönüştürülebilmesi ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için…' olarak değiştirildi. Ek olarak da "Bu madde kapsamında yapılacak iş ve işlemler Çevre ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürür" ibaresi konuldu.

    İlçenin taşınmasıyla ilgili tartışmaların ardından yapılan düzenlemeyle, depreme dayanıksız olan ve güçlendirme imkânı bulunmayan yapılar, üst kesimlere taşınacak, diğer yapılar için yerinde dönüşüm yapılabilecek.

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    Etiketler:
    kentsel dönüşüm, deprem, KHK, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gemlik, Bursa
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