Trump'ın serbest bırakılmasını istediği Amerikalı rahip Brunson'ın FETÖ'den müebbet hapsi istendi

GİZLİ TANIK İFADESİYLE TUTUKLANMIŞTI
Sınır dışı işlemleri devam ettiği sırada FETÖ/PDY soruşturmasında bir 'gizli tanık' rahip Andrew Craig Brunson aleyhine savcılıkta ifade verdi. Gizli tanık ifadesinde, Brunson'un çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğunu, FETÖ'nün dinler arası diyaloğu geliştiren bir örgüt değil, dini oluşum olduğunu söylediğini ileri sürdü. FETÖ'nün imamlarıyla özelikle de halen firarda olan örgütün 'Ege Bölgesi imamı' Bekir Baz'la da sık sık görüştüğü ileri sürülen Brunson ve eşinin, FETÖ'yle ait bir şemada isimlerinin yer aldığı, yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı iddia edildi. Bu suçlamalarla 9 Aralık 2016 tarihinde adliyeye sevk edilen Brunson çiftinden rahip Andrew Craig Brunson tutuklandı, eşi Norine Lyn Brunson serbest bırakıldı.
Rahip Brunson, FETÖ üyeliğinden tutuklandıktan sonra, savcılığın araştırmalarında bulunan yeni deliller ışığında, cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Soruşturma güvenlik gerekçesi ile gizlilik içinde yürütülürken, rahip Brunson'a savcılık sorgusunda, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs' suçlamaları yönetildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Brunson ise "Ben İsa mesihi savunan biriyim. Kilise kuran ve bunu devletin bilgisinde yapan bir din adamıyım. Hiçbir İslami hareketi asla desteklemem. Hayatımda da tanıdığım hiçbir FETÖ'cü yoktur" dedi.
Rahip Andrew Craig Brunson, 11 Nisan 2011'de Alsancak'taki Protestan Diriliş Kilisesi avlusunda cemaatle sohbet ettiği sırada, Mehmet Ali Eren'in silahlı saldırısına uğramış ve hafif yaralanmıştı.
'SİZDE DE BİR PAPAZ VAR…'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington Fethullah Gülen'i Türkiye'ye teslim etmediği sürece Türkiye'nin de hapisteki Amerikalı rahip Andrew Brunson'u serbest bırakmayacağını söylemişti. Erdoğan bir konuşmasında "Amerika bizden bir papazın iadesini istiyor. Sizde de bir papaz var. Siz de onu bize verin" ifadelerini kullanmıştı.
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