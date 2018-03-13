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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Masa başında 'Milletvekili artıracağız' diyenleri sandığa gömeceğiz

    © AA/ Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    İttifak Yasası'nın Meclis'ten geçmesine tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu teklif aynı zamanda sopalı bir seçim hazırlığıdır. Herhangi birisi polisi, jandarmayı çağırabilir" dedi. Milli iradenin gasp edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Masa başında milletvekili sayısını artıracağız diye düşünenleri sandığa gömeceğiz" diye konuştu.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM genel kurul çalışmalarına katıldı.
    © AA/ Metin Aktas
    Meclis'te kavgalı mesai: Seçim ittifakı teklifi Genel Kurul'da kabul edildi
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    Meclis'ten geçen Seçim İttifakı Yasası'nı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Seçimi hileli yollarla kazanacaklarını sanıyorlar. İster valin, kaymakamın, muhtarın olsun, kim olursa olsun sel gibi akacağız, sandıklarda kazanacağız" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Cumhuriyeti kuranlar ağır bedeller ödediler, yemediler içmediler Osmanlı'nın borçlarını ödediler, şeker fabrikalarını kurdular. Kendi Merkez Bankalarını kurdular ve milli paramızı kendi bankamızda bastık. Yakın tarihimizi unutmayacağız.

    'ŞEKER FABRİKALARINI ALIP KÖYLÜYE VERECEĞİZ'

    • Ahmet Eşref Fakıbaba
      © AA/ Halil Fidan
      Fakıbaba: Şeker fabrikalarına biz de talibiz
      Şimdi şeker fabrikalarını özelleştirmek istiyorlar. Özelleştirseler dahi CHP iktidarında onları alıp köylüye yeniden vereceğiz.
    • Bir zat gitti Libya'ya, Kaddafi'nin konuğu oldu, ödül aldı, 60 bin dolar para aldı. Gazeteciler sordular, şehit ve gazilere vereceğim dedi. Kime verdin arkadaş? Hangi gazi derneğine verdin, şehit derneğine verdin. Sonra da yerliyim, milliyim diyeceksin, sen gayri millisin.

    'BAHÇELİ, ERDOĞAN, YILDIRIM SÖZ VERDİ, TAM TERSİ OLDU'

    • Öğretmen Gökhan Açıkkollu'nun işkence ile öldürüldüğünü söylemiştirm. İstanbul Başsavcılığı açıklama yaptı, işkence görmemiştir dedi. Avukat diyor ki en az 15 kişiyi gördüm, işkence yapılıyordu… Sen savcı olarak bu avukatı çağırıp niye sormuyorsun?
    • Türkiye'de darbe girişimi
      © REUTERS/ Stringer
      15 Temmuz Derneği: KHK'yı destekliyoruz, bir daha olursa yine karşınıza çıkarız
      Köprüde askerin boğazını keserek linç ettiler. Sarayda dedim ki, bu da suçtur, yakalanıp yargı önüne çıkarılması lazım. Bana Bahçeli de, Erdoğan da, Yıldırım da söz verdi; talimat vereceğiz. Tam tersi oldu, KHK ile bunlar hakkında tahkikat yapılmaz diye karar çıkardılar. Bunlar Müslüman mı? Bunlarda insan sevgisi var mı?
    • Gökhan Açıkkollu'nun otopsi raporlarını neden açıklamıyorlar. Madem işkence yapılmadı bütün dünya öğrensin. Ortada bir suç varsa yargılayıp hapse atarsın. İşkence ne demek? Bunun adı vicdansızlık, ahlaksızlıktır. Sevgili savcı, niye açıklamıyorsun? Açıklayamıyorsun. Avukatı çağırıp ifadesine bile başvurmuyorsun. 

    'OPERASYON YOK DEDİLER GAZETECİLER HAPSE ATILDI'

    • Ahmet Şık tahliye edildi
      © REUTERS/ Huseyin Aldemir
      Cumhuriyet davasında ara karar: Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'ya tahliye
      Medya özgürlüğü bütün demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Gazeteci ne görüyorsa onu yazacaktır. Gazeteci gücü denetleyecektir. 20 Temmuz darbesinden sonra Binali Yıldırım beni ziyarete geldi. Ortada bazı laflar var, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerine operasyon yapılacak diye, öyle bir şey yok dediler. Operasyon yapıldı, gazeteciler hapse atıldı. Akın Atalay yurt dışındaydı. Arandığını duyunca hemen Türkiye'ye geldi. Kaçacak diye gözaltına aldılar ve hala bekliyor.

    'MECLİS'İ BOMBALAYANLARLA GAZETECİLERE AYNI CEZA VERİLİYOR'

    • Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Ahmet Altan
      © AA/
      Altan kardeşler ve Ilıcak'a ağırlaştırılmış müebbet
      Meclis'i bombalayanlarla gazetecilere aynı ceza veriliyor. Ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet. Birisinin altında uçak var, bombalar var. Gazetecinin elinde kalem var. Birisine bir şey yapmış mı? Neden kalemi tuttun, neden hükümeti eleştirdin? Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç kimi öldürdü? Ellerinde bomba mı vardı? Biz görüşü ne olursa olsun bütün gazetecilerin serbest bırakılmasını isteriz. Bugün bir köşe yazarına 'yazmayacaksın' diye emir geliyor ve o köşe yazarı siyasi yazı yazamıyor. Neden, saray rahatsız olmuş. Sözüm söz, ben seni daha çok rahatsız edeceğim.

    'RECEP BEY, BU SSK'YI KİM BATIRDI?'

    • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
      © AA/ Evrim Aydın
      Kılıçdaroğlu: 'SSK'yı batırdı' deyip müfettiş ordusu görevlendirdiler, beş kuruşluk yolsuzluk bulamadılar
      Sağlıkta reformun tamamı yalan. Evde musluğu açtığında 5 çeşit vergi ödüyorsun. Elektrik düğmesine bastın, 4 çeşit vergi ödüyorsun. Hastaneye gittin, 9 çeşit vergi ödüyorsun. Bir genelgeleri vardı; Acil servise gidince bu paralar ödenmeyecek. Herkes acile gitmeye başladı. Kaç kişi acile gidiyor? ABD'nin nüfusu 324 milyon, acile giden 130 milyon. İngiltere 53 milyon, acile giden 23-25 milyon. Türkiye'de acile giden 78 milyon nüfus var, şu anda acile giden 110 milyon 915 bin 470 kişi. Herkes gidiyor.
    • Türkiye nüfusundan fazla acile gidince önlem aldılar. Bir genelge çıkardılar. 24 saati geçerse ödeyeceksin parayı. Acile giden 24 saat içinde nasıl tedavi olacak, belki yoğun bakım. Bütün bunların tamamını paralı hale getirdiler. Emeklilik yaşını 65'e çıkardılar. Emekli aylığı bağlama oranını düşürdüler ve ne oldu? Benim zamanımda açık 2 milyar 200 milyon liraydı. Şimdi açık 30 milyar lirayı aşmış durumda. Recep Bey niye demiyorsun bunları, bu SSK'yı kim batırdı? 30 milyar açık var. Ben mi batırdım, sen mi batırdın? Açık söyleyeyim sen batırdın.

    'İKİ BARAJ GETİRİYORLAR, BİRİ YÜZDE 10, DİĞERİ YÜZDE 50'

    • CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti ve MHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakına olanak sağlayan düzenlemeyi de içeren ortak kanun teklifinin Genel Kuruldaki görüşmeleri sürerken partisinin milletvekilleriyle Meclis Basın Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Meclis'te milli iradeyi çalmaya çalışanlar olduğunu öne süren Özel ve beraberindeki milletvekilleri durumu alkışlarla protesto etti.
      CHP'li Özel: Kazdıkları kuyuya kendileri düşecek
      Oyumuzu artırmadan milletvekili sayısını nasıl artırırız. Birisi seçim, birisi baraj derdinde, yan yana geldiler. Biz bir seçim hileleri kanunu hazırlayalım. Bunu da Meclis'in görev yapmadığı pazartesi getirelim dediler. İttifak yapacaklarmış, yaparlar.
    • Biz ittifaka karşı değiliz. Bunun yolu açılabilir. Ama parlamentodan bakan seçmiyorsanız, işlevini sıfırlamışsanız… Bu modelde ittifaka hiç gerek yok. Ama yasayı çıkardılar. Haksız temsil artıyor, milli irade gasp ediliyor.

    'BÜTÜN SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

    • Onursal Adıgüzel
      © AA/
      CHP'li Adıgüzel: Seçimde gerekirse yapay zeka kullanacağız, YSK da sonuçları bizden öğrenecek
      Mühürsüz oy pusulaları geçerli hale geliyor. Referandumda kullanılan mühürsüz oy pusulaları geçersizdir, şimdi geçerli hale getiriyoruz. Bu teklif aynı zamanda sopalı bir seçim hazırlığıdır. Herhangi birisi polisi. jandarmayı çağırabilir. Sopalı seçim yapmak istiyorlar.
    • Buradan bütün milletime sesleniyorum masa başında milletvekili sayılarını artıracağız diye yola çıkanları sandığa gömeceğiz. Bütün sandıklara sahip çıkacağız. Bütün sandıklarda bizim arkadaşlarımız olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar 2019'a o zatı oradan aşağı indireceğiz, sözüm sözdür. Seçimi hileli yollarla kazanacağını zannediyor, hileye izin vermeyeceğiz.

    'İTTİFAK YASA TEKLİFİNİN 7 ÖZELLİĞİ VAR'

    • İttifak yasasını çıkardılar. Bu yasa teklifinin 7 özelliği var.
    1. Haksız temsil artıyor, milli irade gasp ediliyor.
    2. Baraj fiilen artarak devam ediyor.
    3. Anayasanın eşitlik ilkesine ve temsilde adalete aykırı.
    4. Seçim güvenliğini ortadan kaldıracak niteliktedir.
    5. Sopalı bir seçim hazırlığıdır.
    6. Partilerin denetimini azaltma amaçlanmaktadır.
    7. Sandığı seçmenden kaçırma planları. Vali istediği sandığı istediği yere koydurabilecek.
    • Seçimi hileli yollarla kazanacaklarını sanıyorlar. İster valin, kaymakamın, muhtarın olsun, kim olursa olsun sel gibi akacağız, sandıklarda kazanacağız.

    'NİŞASTA BAZLI ŞEKERİ KİM KULLANIYORSA ONUN ÜRÜNLERİNİ ALMAYIN'

    • Binali Yıldırım
      © AA/ Erçin Top
      Yıldırım: Nişasta bazlı şeker üretimi denetlenecek
      Şeker fabrikalarının çalıştırılması ile katma değer 3 milyarı aşıyor. Nişasta bazlı şekeri kim kullanıyorsa onun ürünlerini almayın. Şeker pancarı kullanan ürünleri alacağız. "Gözümüz gibi baktığımız bebeklerimizin zehirlenip kanser olduğunu göreceksiniz" diyor bir üretici. Biz yabancılara hizmet ediyorsunuz. Yabancıların, Cargill'in çıkarlarını savunuyorsunuz. Çiftçinin alın terini toprağa gömüyorsunuz. Buna izin vermeyeceğiz. Görevini yapamıyorsun diye Telekom'a el koyacaksın. Telsim yüzde yüz yerliydi yabancılara satıldı. Aliağa Petkim, TEKEL, yabancılara satıldı. Türk bankacılığının yüzde 100'ü satıldı. Yerli olan banka yüzde 3.

    'GÖTÜR BUNLARI SARAYDA YE KARDEŞİM'

    • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba
      © AA/
      Fakıbaba'dan Rusya'dan et ithalatı açıklaması: İhtiyaçtan değil siyasi
      Bunların yerliliği ve milliliği yoktur. Bunlar gayri millidirler, Türkiye'nin baş belasıdırlar, tefecilere çalışıyorlar. Tarım Bakanı, "Sizden şu kadarlık mal alıyoruz siz bizden ne alacaksınız. Bu et konusunda oluyor, mecburen almak zorunda kalınca et alıyoruz" diyor. Avrupa'nın besi üreticilerini ayakta tutan Türkiye'dir. 26 ülkeden et ithal ediyorlar. Ben demiştim ki getirdiğiniz etler besmelesizdir. Sırbistan'ın Müslüman kesiminden alıyoruz diyorlar. Rusya'nın hangi kesiminden, Fransa'nın hangi kesiminden alıyorsunuz? Götür bunları sarayda ye kardeşim.
    Etiketler:
    Şeker fabrikası, 15 Temmuz, özelleştirme, SGK, MHP, CHP, AK Parti, Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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