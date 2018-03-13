Kılıçdaroğlu: Masa başında 'Milletvekili artıracağız' diyenleri sandığa gömeceğiz

İttifak Yasası'nın Meclis'ten geçmesine tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu teklif aynı zamanda sopalı bir seçim hazırlığıdır. Herhangi birisi polisi, jandarmayı çağırabilir" dedi. Milli iradenin gasp edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Masa başında milletvekili sayısını artıracağız diye düşünenleri sandığa gömeceğiz" diye konuştu.