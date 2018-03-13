Kılıçdaroğlu: Masa başında 'Milletvekili artıracağız' diyenleri sandığa gömeceğiz

Meclis'ten geçen Seçim İttifakı Yasası'nı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Seçimi hileli yollarla kazanacaklarını sanıyorlar. İster valin, kaymakamın, muhtarın olsun, kim olursa olsun sel gibi akacağız, sandıklarda kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Cumhuriyeti kuranlar ağır bedeller ödediler, yemediler içmediler Osmanlı'nın borçlarını ödediler, şeker fabrikalarını kurdular. Kendi Merkez Bankalarını kurdular ve milli paramızı kendi bankamızda bastık. Yakın tarihimizi unutmayacağız.
#Canlı: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/uTa9pabDtt— AA Canlı (@AACanli) March 13, 2018
'ŞEKER FABRİKALARINI ALIP KÖYLÜYE VERECEĞİZ'
- Şimdi şeker fabrikalarını özelleştirmek istiyorlar. Özelleştirseler dahi CHP iktidarında onları alıp köylüye yeniden vereceğiz.© AA/ Halil Fidan
- Bir zat gitti Libya'ya, Kaddafi'nin konuğu oldu, ödül aldı, 60 bin dolar para aldı. Gazeteciler sordular, şehit ve gazilere vereceğim dedi. Kime verdin arkadaş? Hangi gazi derneğine verdin, şehit derneğine verdin. Sonra da yerliyim, milliyim diyeceksin, sen gayri millisin.
'BAHÇELİ, ERDOĞAN, YILDIRIM SÖZ VERDİ, TAM TERSİ OLDU'
- Öğretmen Gökhan Açıkkollu'nun işkence ile öldürüldüğünü söylemiştirm. İstanbul Başsavcılığı açıklama yaptı, işkence görmemiştir dedi. Avukat diyor ki en az 15 kişiyi gördüm, işkence yapılıyordu… Sen savcı olarak bu avukatı çağırıp niye sormuyorsun?
- Gökhan Açıkkollu'nun otopsi raporlarını neden açıklamıyorlar. Madem işkence yapılmadı bütün dünya öğrensin. Ortada bir suç varsa yargılayıp hapse atarsın. İşkence ne demek? Bunun adı vicdansızlık, ahlaksızlıktır. Sevgili savcı, niye açıklamıyorsun? Açıklayamıyorsun. Avukatı çağırıp ifadesine bile başvurmuyorsun.
'OPERASYON YOK DEDİLER GAZETECİLER HAPSE ATILDI'
- Medya özgürlüğü bütün demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Gazeteci ne görüyorsa onu yazacaktır. Gazeteci gücü denetleyecektir. 20 Temmuz darbesinden sonra Binali Yıldırım beni ziyarete geldi. Ortada bazı laflar var, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerine operasyon yapılacak diye, öyle bir şey yok dediler. Operasyon yapıldı, gazeteciler hapse atıldı. Akın Atalay yurt dışındaydı. Arandığını duyunca hemen Türkiye'ye geldi. Kaçacak diye gözaltına aldılar ve hala bekliyor.© REUTERS/ Huseyin Aldemir
'MECLİS'İ BOMBALAYANLARLA GAZETECİLERE AYNI CEZA VERİLİYOR'
'RECEP BEY, BU SSK'YI KİM BATIRDI?'
- Sağlıkta reformun tamamı yalan. Evde musluğu açtığında 5 çeşit vergi ödüyorsun. Elektrik düğmesine bastın, 4 çeşit vergi ödüyorsun. Hastaneye gittin, 9 çeşit vergi ödüyorsun. Bir genelgeleri vardı; Acil servise gidince bu paralar ödenmeyecek. Herkes acile gitmeye başladı. Kaç kişi acile gidiyor? ABD'nin nüfusu 324 milyon, acile giden 130 milyon. İngiltere 53 milyon, acile giden 23-25 milyon. Türkiye'de acile giden 78 milyon nüfus var, şu anda acile giden 110 milyon 915 bin 470 kişi. Herkes gidiyor.© AA/ Evrim Aydın
- Türkiye nüfusundan fazla acile gidince önlem aldılar. Bir genelge çıkardılar. 24 saati geçerse ödeyeceksin parayı. Acile giden 24 saat içinde nasıl tedavi olacak, belki yoğun bakım. Bütün bunların tamamını paralı hale getirdiler. Emeklilik yaşını 65'e çıkardılar. Emekli aylığı bağlama oranını düşürdüler ve ne oldu? Benim zamanımda açık 2 milyar 200 milyon liraydı. Şimdi açık 30 milyar lirayı aşmış durumda. Recep Bey niye demiyorsun bunları, bu SSK'yı kim batırdı? 30 milyar açık var. Ben mi batırdım, sen mi batırdın? Açık söyleyeyim sen batırdın.
'İKİ BARAJ GETİRİYORLAR, BİRİ YÜZDE 10, DİĞERİ YÜZDE 50'
- Biz ittifaka karşı değiliz. Bunun yolu açılabilir. Ama parlamentodan bakan seçmiyorsanız, işlevini sıfırlamışsanız… Bu modelde ittifaka hiç gerek yok. Ama yasayı çıkardılar. Haksız temsil artıyor, milli irade gasp ediliyor.
'BÜTÜN SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ'
- Buradan bütün milletime sesleniyorum masa başında milletvekili sayılarını artıracağız diye yola çıkanları sandığa gömeceğiz. Bütün sandıklara sahip çıkacağız. Bütün sandıklarda bizim arkadaşlarımız olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar 2019'a o zatı oradan aşağı indireceğiz, sözüm sözdür. Seçimi hileli yollarla kazanacağını zannediyor, hileye izin vermeyeceğiz.
'İTTİFAK YASA TEKLİFİNİN 7 ÖZELLİĞİ VAR'
- İttifak yasasını çıkardılar. Bu yasa teklifinin 7 özelliği var.
- Haksız temsil artıyor, milli irade gasp ediliyor.
- Baraj fiilen artarak devam ediyor.
- Anayasanın eşitlik ilkesine ve temsilde adalete aykırı.
- Seçim güvenliğini ortadan kaldıracak niteliktedir.
- Sopalı bir seçim hazırlığıdır.
- Partilerin denetimini azaltma amaçlanmaktadır.
- Sandığı seçmenden kaçırma planları. Vali istediği sandığı istediği yere koydurabilecek.
- Seçimi hileli yollarla kazanacaklarını sanıyorlar. İster valin, kaymakamın, muhtarın olsun, kim olursa olsun sel gibi akacağız, sandıklarda kazanacağız.
'NİŞASTA BAZLI ŞEKERİ KİM KULLANIYORSA ONUN ÜRÜNLERİNİ ALMAYIN'
- Şeker fabrikalarının çalıştırılması ile katma değer 3 milyarı aşıyor. Nişasta bazlı şekeri kim kullanıyorsa onun ürünlerini almayın. Şeker pancarı kullanan ürünleri alacağız. "Gözümüz gibi baktığımız bebeklerimizin zehirlenip kanser olduğunu göreceksiniz" diyor bir üretici. Biz yabancılara hizmet ediyorsunuz. Yabancıların, Cargill'in çıkarlarını savunuyorsunuz. Çiftçinin alın terini toprağa gömüyorsunuz. Buna izin vermeyeceğiz. Görevini yapamıyorsun diye Telekom'a el koyacaksın. Telsim yüzde yüz yerliydi yabancılara satıldı. Aliağa Petkim, TEKEL, yabancılara satıldı. Türk bankacılığının yüzde 100'ü satıldı. Yerli olan banka yüzde 3.© AA/ Erçin Top
'GÖTÜR BUNLARI SARAYDA YE KARDEŞİM'
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