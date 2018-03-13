Rektör Ağırakça'nın 'Arap Şeyhi gibi giyinmesi'ne dair açıklama: Rektörümüz İslam alimidir, kıymetli bir entelektüeldir

Mardin Artuklu Üniversite Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça'nın Arap şeyhleri gibi giyindiği fotoğrafları ortaya çıktı. Konu hakkında sorulara cevap vermeyen Ağırakça yerine üniversitenin genel sekreteri açıklama yaptı. Genel sekreter, rektörün kıymetli bir entellektüel olduğunu söylerken kıyafeti de "Kendisi İslam alimidir" diyerek açıkladı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Ağırakça'nın başına Arapların ‘Şemağ' ya da ‘Kefiye' adını verdiği başörtüsü ve ‘Egal' olarak adlandırılan halkayı takıp çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

Yine Arapların ‘Dişdâşe' ya da ‘Tovb' adındaki beyaz entari ile Suudi Arabistan'da imam ve emirler ile kabile şeyhlerinin tercih ettiği ‘Bist' adı verilen pelerin de giydi.

Rektör Ağırakça'nın 'Arap Şeyhi gibi giyinmesi'ne dair açıklama: Rektörümüz İslam alimidir, kıymetli bir entelektüeldirhttps://t.co/JdTgK0LmOr pic.twitter.com/igqIyi9d73 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 13, 2018

'ÖNEMLİ BİR İSİM OLARAK ARAP ÜLKELERİNE GİTTİ'

Rektör Ağırakça, neden bu kıyafeti giydiğine ilişkin sorusunu cevaplandırmak istemedi ve genel sekreterine yönlendirdi. Üniversitenin genel sekreteri Şahin Arpağ da şunları söyledi:

“Rektörümüz İslam alimidir. Kıymetli bir entelektüel ve ilahiyat profesörüdür. İslam literatüründe de takke ve beyaz kıyafet vardır. Şeyh kıyafeti değildir. Ayrıca bu sayın rektörümüzün özel konusudur. O fotoğrafları da rektör atanmadan önce çektirmişti. Kendisi önemli bir isim olarak Arap ülkelerine gitti. Giysiler de oralardan.”

Genel Sekreter Arpağ, bu pozların rektörün üniversitedeki resmi makam odasında değil, Ağırakça'nın oğluna ait İstanbul'daki yayınevinde çekildiğini de sözlerine ekledi.