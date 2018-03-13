Rektör Ağırakça'nın 'Arap Şeyhi gibi giyinmesi'ne dair açıklama: Rektörümüz İslam alimidir, kıymetli bir entelektüeldir

Yine Arapların ‘Dişdâşe' ya da ‘Tovb' adındaki beyaz entari ile Suudi Arabistan'da imam ve emirler ile kabile şeyhlerinin tercih ettiği ‘Bist' adı verilen pelerin de giydi.
Rektör Ağırakça'nın 'Arap Şeyhi gibi giyinmesi'ne dair açıklama: Rektörümüz İslam alimidir, kıymetli bir entelektüeldirhttps://t.co/JdTgK0LmOr pic.twitter.com/igqIyi9d73— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 13, 2018
'ÖNEMLİ BİR İSİM OLARAK ARAP ÜLKELERİNE GİTTİ'
Rektör Ağırakça, neden bu kıyafeti giydiğine ilişkin sorusunu cevaplandırmak istemedi ve genel sekreterine yönlendirdi. Üniversitenin genel sekreteri Şahin Arpağ da şunları söyledi:
Genel Sekreter Arpağ, bu pozların rektörün üniversitedeki resmi makam odasında değil, Ağırakça'nın oğluna ait İstanbul'daki yayınevinde çekildiğini de sözlerine ekledi.
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