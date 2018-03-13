Erdoğan'dan Kuzey Kıbrıs'a: Nüfusunuzu Rumlarla eşitleyin

Doğan Haber Ajansı'nın diplomatik çevrelerden edindiği bilgilere göre, geçen hafta Ankara'daki görüşmede, Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik olarak gelişmesinin önemine işaret eden Erdoğan, 'Bunun nüfusla paralel şekilde olduğunu' kaydetti.
Kuzey Kıbrıs tarafının da yurtdışında yaşayan binlerce Kıbrıslı Türkün olduğu düşüncesini ortaya koyduğu ve "Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs'a yatırım yapması, yerleşmesinin önünün açılması için adımlar atabilir" dediği belirtildi. Ankara'nın bu görüşe destek verdiği, 'yeter ki nüfusunuz yükselsin' dediği öğrenildi.
RUMLARA DOĞALGAZ UYARISI
Erdoğan'ın, "Rumlar ya çözümü beklerler ya da beklemezlerse Kıbrıslı Türkleri sürece katarlar. Bunun dışında bir durum kabul edilemez" dediği ifade edildi.
Görüşmede Ankara'nın doğalgaz konusunda kararlı bir tutum içerisinde olduğuna, Kuzey Kıbrıs'ın da Ankara ile aynı düşünceye sahip olduğuna vurgu yapıldı.
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