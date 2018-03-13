Erdoğan'dan Kuzey Kıbrıs'a: Nüfusunuzu Rumlarla eşitleyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da kabul ettiği Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'a, Rumlarla ekonomik olarak eşit bir seviyeye gelmek için Kuzey Kıbrıs'ta nüfusun artırılmasını önerdiği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nın diplomatik çevrelerden edindiği bilgilere göre, geçen hafta Ankara'daki görüşmede, Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik olarak gelişmesinin önemine işaret eden Erdoğan, 'Bunun nüfusla paralel şekilde olduğunu' kaydetti.

© AA/ Evrim Aydın Erdoğan: Rumların Kıbrıs hayali hiçbir zaman gerçekleşmeyecek

Rumların nüfusunun bir milyonun üzerinde olduğunun belirtildiği görüşmede Erdoğan'ın, Erhürman ile Özersay'a, "Güney ile dengenin sağlanması Kıbrıs Türk halkının yararına" dediği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs tarafının da yurtdışında yaşayan binlerce Kıbrıslı Türkün olduğu düşüncesini ortaya koyduğu ve "Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs'a yatırım yapması, yerleşmesinin önünün açılması için adımlar atabilir" dediği belirtildi. Ankara'nın bu görüşe destek verdiği, 'yeter ki nüfusunuz yükselsin' dediği öğrenildi.

RUMLARA DOĞALGAZ UYARISI

Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarının da ele alındığı görüşmede Erdoğan'ın, Kıbrıs Türk halkının haklarının sonuna kadar korunacağı mesajı verdiği kaydedildi.

Erdoğan'ın, "Rumlar ya çözümü beklerler ya da beklemezlerse Kıbrıslı Türkleri sürece katarlar. Bunun dışında bir durum kabul edilemez" dediği ifade edildi.

Görüşmede Ankara'nın doğalgaz konusunda kararlı bir tutum içerisinde olduğuna, Kuzey Kıbrıs'ın da Ankara ile aynı düşünceye sahip olduğuna vurgu yapıldı.