Diyarbakır'da çatışma: 2 asker yaşamını yitirdi, 5 asker yaralı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde PKK'lılarla askerler arasında çatışma çıktı.
İlk gelen bilgilere göre, çatışmada 2 asker yaşamını yitirirken, 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Diyarbakır'da askerlerle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde PKK'lılarla askerler arasında çatışma çıktı.
İlk gelen bilgilere göre, çatışmada 2 asker yaşamını yitirirken, 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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