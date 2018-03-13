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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Afrin'e girdik giriyoruz

    Murat Kula
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (381)
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İyilik Ödülleri Programı'nda konuştu. Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin'e girdik giriyoruz çok fazla bir şey kalmadı" diye konuştu.

    Afrin, TSK, ÖSO, Zeytin Dalı
    © AA/ Hişam Al Homsi
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    Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "Uluslararası 4. İyilik Ödülleri" programında Türkiye'nin 81 ilinden gelen il müftülerine hitap etti.

    Erdoğan, dört yıl önce 'Dünyayı iyilik değiştirecek' sloganıyla bu çalışmaya öncülük eden eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e de gayretleri için şükranlarını sundu.

    Erdoğan, bin 500 hikaye arasından seçilen, bu seneki ödüllere layık görülen, 'hayat tamircisi' olarak bilinen, engelli hayvanlara kendi imkanlarıyla bugüne kadar 200 protez yapan 22 yaşındaki Mardin Derikli Hasan Kızıl'ı tebrik etti.

    Bu yılki vefa ödülünün de çok anlamlı bir yere gittiğini gördüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

    • Vefa ödülünün milletimizin göz bebeği, istiklalimizin ve istikbalimizin teminatı, bölgemizdeki mazlumların muhafızı kahraman Mehmetçiklerimize takdim edilmesinden de büyük bir memnuniyet duydum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla hem vatanımızın güvenliğini temin ediyor hem de terör örgütlerinin zulmüne maruz kalan kardeşlerimizin yardımına koşuyor.
    • İşte son birkaç gündür Afrin'den yansıyan insanlık dışı manzaraları sizler de görüyorsunuz. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, kurduğu tuzaklarla çocukları katleden terör örgütünün makyajı tel tel dökülüyor. Şu an itibarıyla 3 bin 400 teröristi etkisiz hale getirdik. Ne yaptık? Afrin'e girdik, giriyoruz çok fazla bir şey kalmadı. Ama biz işgal için girmiyoruz. Biz, Afrin'i oraların gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz.
    • DEAŞ bahanesiyle coğrafyamıza biçilmeye çalışılan kefeni Allah'ın izni, milletimizin duası ve kahraman askerlerimizin mücadelesiyle paramparça ettik, ediyoruz. Bir asır önce nasıl emperyalist hevesleri kursaklarda bıraktıysak, bugün de aynısını tüm güney sınırımız boyunca yapacağız. Suriye sınırımız 911 kilometre. İnsanlıktan, adalet ve merhametten taviz vermeden, hakkımızda yürütülen kara propagandaya aldanmadan Afrin'i, Münbiç'i ve Suriye'nin kuzeyini bu katil sürülerinden tamamen temizleyeceğiz.

    'BİRİLERİ SURİYE'YE BİNLERCE KAMYON DOLUSU MÜHİMMAT GÖNDERİRKEN DİYANET VAKFIMIZ İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİ'

    • Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül, 'MİT tırları' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.
      © AA/
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      Birileri Suriye'ye binlerce kamyon dolusu silah ve mühimmat gönderirken Türkiye Diyanet Vakfımız oraya binlerce kamyon insani yardım malzemesi gönderdi, gönderiyor. Kızılayımız aynı şekilde gönderdi, gönderiyor. AFAD'ımız aynı şekilde gönderdi, gönderiyor. Şimdi ben dünyaya sesleniyorum, peki siz ne yapıyorsunuz? Siz varil bombalarıyla bombalarla Doğu Guta'da binlerce çocuk, yaşlı, kadın bu insanları öldürürken, siz Suriye'nin genelinde 1 milyona ulaşan insan öldürürken ve öldüren insana sahip çıkarken, biz sadece mazlum ve mağdur olanlara yardım elini uzatıyoruz. Aramızdaki fark bu.

    'SİVİLLERİ DE HEDEF ALSAYDIK AFRİN ÇOKTAN DÜŞMÜŞTÜ BEYLER'

    • Bize kalkıp akıl veriyorlar, diyorlar ki 'Sivil insanlar ölüyor'. Bilerek konuşun, bilmeden konuşmayın. Biz sivil insanları hiçbir zaman hedef almadık. Eğer sivilleri de hedef alsaydık Afrin çoktan düşmüştü beyler. O kadar hassas gidiyoruz ki aman siviller vurulmasın. Buna dikkat ediyoruz ama bunlarda böyle bir şey var mı, yok. Bunlar sivildi, sivil değildi, hiç fark etmez bombaları yağdırıyorlar. İşte bizi onlardan ayıran bu. Biz bu hassasiyetimizi yine aynen gözeterek yolumuza devam edeceğiz.

    'İÇKİYİ SU GİBİ TÜKETEN TOPLUMDAN İNSANLIĞIN KUTUP YILDIZI SAHABELER ÇIKMIŞTIR'

    • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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      Burada şahitlik ettiğimiz örnekler bize İslam'ın özünü de anlatıyor. Kız çocuklarını katleden, kadınlara zulmeden bireyler İslam'la müşerref olduktan sonra adalet timsallerine dönüşmüştür. İslam, içkiyi su gibi tüketen toplumdan, insanlığın kutup yıldızı sahabeler çıkarmıştır. Birilerinin son zamanlarda söyledikleri birçok şeyler var. Detaya girmeyeceğim. Onların hepsi Diyanet camiasının ilgi alanındadır, gereğini yapacaklardır. Akif'in dediği gibi, bizim derdimiz, Müslüman olarak hedefimiz; "Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhâmı, asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm'ı."
    • Bazı ukalalar dolaşıyor etrafta, hadisler üzerinde, yok şöyleydi yok böyleydi gibi laflarla dolaşıyor. Bu hadisi şerifler Kur'an'ın hükümlerine aynen uyuyorsa bizim için sahihtir ve biz ona uyarız. Kim ne derse desin.
    • Alimlerimiz, ariflerimiz, hocalarımız için son derece önemli olduğuna inaniyorum. Hem dinimize yönelik saldırıların, hem de Müslümanlara ilginin arttığı bir dönemde hocalarımızın İslam'ı anlatırken çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Alanı boş bırakmayacağız. Diyanet camiamızın, başta Din İşleri Yüksek Kurulu olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki mensupları ile alanı hiçbir zaman boş bırakmayacaklar. Ondan sonra biz vazifemizi yaptık, ne oldu falan diyemezler. Ki, gelip birileri oraları işgal etmesin.

    'SOSYAL MEDYANIN, İNTERNETİN PARILTISINA KENDİMİZİ KAPTIRMAYACAĞIZ'

    • Sosyal medya, gözaltı
      © AA/
      1 haftada 635 sosyal medya hesabıyla ilgili 290 kişi hakkında yasal işlem
      İnternetin, sosyal medyanın hayatımıza girdiği bir dönemde menfi ifadeler hızla yayılıyor. İlgili ilgisiz birçok kişi bunları maksadı aşacak şekilde, Müslümanları ve İslam'ı karalamak için kullanabiliyor. Tüm ilahiyatçılarımızın bu noktada azami gayret göstermesi gerektiğine inanıyorum. Kimseyi incitmeyelim, daima güler yüzlü irşad vazifesimizi yerine getireceğiz. Sosyal medyanın ve internetin parıltısına kendimizi kaptırmayacak, dibini görmediğimiz kuyuya asla dalmayacağız. Sözümüzün ağırlığını kuyumcu titizliği ile tartarak, birliğimiz ve sevgimizle insanları İslam'a çağırmaya devam edeceğiz. Müslümanlar olarak birbirimize kentlenmemiz, safları sıklaştırmamız gerekiyor.

    'BİRİLERİ BİZİ FETÖ, DEAŞ VE BOKO HARAM'IN SAPIK DİN ANLAYIŞINA MAHKUM ETMEYE ÇALIŞIYOR'

    • Birileri bizi ısrarla, FETÖ, DEAŞ ve Boko Haram'ın sapık din anlayışlarına mahkum etmeye çalışıyorlar. Özünden ve ruhundan kopardıkları, rahatça kullanabildikleri bu yapıları bize adeta dayatıyorlar. Türkiye genelinde 251 şehidimiz var. Bunlar bizde yara. Biz bunları unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız. Hukuk içerisinde de bunun bedelini ödeyecekler. 

    'DEAŞ VE FETÖ JANUS'UN BİRİ DOĞUYA BİRİ BATIYA BAKAN İKİ YÜZÜ GİBİDİR'

    • DEAŞ ve FETÖ eski Roma'nın sembollerinden Janus'un biri doğuya biri batıya bakan iki yüzü gibidir. İslam ümmeti olarak artık şunu görmemiz gerekiyor. Birileri bizi kendi dinimizin kavramları ile, kendi dinimize mensup görünenlerle vurmaya çalışıyor. Mesele beyaz pirincin içindeki beyaz taşı bulup çıkarmaktır.

    'GENÇLERİMİZİN ÜÇ BEŞ ŞARLATANIN ELİNDE MANKURTLAŞMASINA ASLA MÜSAADE ETMEMELİYİZ'

    • Bi De Bunu Dinle
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      Gençlerimizin üç beş şarlatanın elinde mankurtlaşmasına asla müsaadet etmemeliyiz. Modern Hasan Sabbah'ların sapık anlayışları ile Neo Haşhaşilere çevirmesine izin vermemeliyiz. Din eğitimine çok büyük önem vermeliyiz. Muteber kurumlar, vakıflar ve şahıslar tarafından yürütülmesini sağlamak zorundayız. Bizler gerçekten zengin bir kaynağa sahibiz.
    • Hocalarımızın, vaizlerimizin, Kur'an kursu öğreticilerimizin evvela kendilerini çok iyi yetiştirmeleri sonra bu birikimlerini her cinsiyetten, her yaştan insana aktarmaları gerekiyor. Allah yar ve yardımcımız olsun.
    • Dün bir uçak kazasında ölen 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Bu sabah Çorum'da trafik kazasında 11 ölümüz var, ailelerine sabırlar, yaralılara da şifalar diliyorum.
    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (381)

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    Etiketler:
    Uluslararası 4. İyilik Ödülleri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Suriye, Türkiye
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