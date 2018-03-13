Erdoğan: Afrin'e girdik giriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İyilik Ödülleri Programı'nda konuştu. Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin'e girdik giriyoruz çok fazla bir şey kalmadı" diye konuştu.

© AA/ Hişam Al Homsi TSK: Afrin'in kent merkezi kuşatıldı

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "Uluslararası 4. İyilik Ödülleri" programında Türkiye'nin 81 ilinden gelen il müftülerine hitap etti.

Erdoğan, dört yıl önce 'Dünyayı iyilik değiştirecek' sloganıyla bu çalışmaya öncülük eden eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e de gayretleri için şükranlarını sundu.

Erdoğan, bin 500 hikaye arasından seçilen, bu seneki ödüllere layık görülen, 'hayat tamircisi' olarak bilinen, engelli hayvanlara kendi imkanlarıyla bugüne kadar 200 protez yapan 22 yaşındaki Mardin Derikli Hasan Kızıl'ı tebrik etti.

Bu yılki vefa ödülünün de çok anlamlı bir yere gittiğini gördüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

Vefa ödülünün milletimizin göz bebeği, istiklalimizin ve istikbalimizin teminatı, bölgemizdeki mazlumların muhafızı kahraman Mehmetçiklerimize takdim edilmesinden de büyük bir memnuniyet duydum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla hem vatanımızın güvenliğini temin ediyor hem de terör örgütlerinin zulmüne maruz kalan kardeşlerimizin yardımına koşuyor.

İşte son birkaç gündür Afrin'den yansıyan insanlık dışı manzaraları sizler de görüyorsunuz. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, kurduğu tuzaklarla çocukları katleden terör örgütünün makyajı tel tel dökülüyor. Şu an itibarıyla 3 bin 400 teröristi etkisiz hale getirdik. Ne yaptık? Afrin'e girdik, giriyoruz çok fazla bir şey kalmadı. Ama biz işgal için girmiyoruz. Biz, Afrin'i oraların gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz.

DEAŞ bahanesiyle coğrafyamıza biçilmeye çalışılan kefeni Allah'ın izni, milletimizin duası ve kahraman askerlerimizin mücadelesiyle paramparça ettik, ediyoruz. Bir asır önce nasıl emperyalist hevesleri kursaklarda bıraktıysak, bugün de aynısını tüm güney sınırımız boyunca yapacağız. Suriye sınırımız 911 kilometre. İnsanlıktan, adalet ve merhametten taviz vermeden, hakkımızda yürütülen kara propagandaya aldanmadan Afrin'i, Münbiç'i ve Suriye'nin kuzeyini bu katil sürülerinden tamamen temizleyeceğiz.

'BİRİLERİ SURİYE'YE BİNLERCE KAMYON DOLUSU MÜHİMMAT GÖNDERİRKEN DİYANET VAKFIMIZ İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİ'

'SİVİLLERİ DE HEDEF ALSAYDIK AFRİN ÇOKTAN DÜŞMÜŞTÜ BEYLER'

Bize kalkıp akıl veriyorlar, diyorlar ki 'Sivil insanlar ölüyor'. Bilerek konuşun, bilmeden konuşmayın. Biz sivil insanları hiçbir zaman hedef almadık. Eğer sivilleri de hedef alsaydık Afrin çoktan düşmüştü beyler. O kadar hassas gidiyoruz ki aman siviller vurulmasın. Buna dikkat ediyoruz ama bunlarda böyle bir şey var mı, yok. Bunlar sivildi, sivil değildi, hiç fark etmez bombaları yağdırıyorlar. İşte bizi onlardan ayıran bu. Biz bu hassasiyetimizi yine aynen gözeterek yolumuza devam edeceğiz.

'İÇKİYİ SU GİBİ TÜKETEN TOPLUMDAN İNSANLIĞIN KUTUP YILDIZI SAHABELER ÇIKMIŞTIR'

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Bira festivalleri yapılan Antalya tekrar aslına döndü



Bazı ukalalar dolaşıyor etrafta, hadisler üzerinde, yok şöyleydi yok böyleydi gibi laflarla dolaşıyor. Bu hadisi şerifler Kur'an'ın hükümlerine aynen uyuyorsa bizim için sahihtir ve biz ona uyarız. Kim ne derse desin.



Alimlerimiz, ariflerimiz, hocalarımız için son derece önemli olduğuna inaniyorum. Hem dinimize yönelik saldırıların, hem de Müslümanlara ilginin arttığı bir dönemde hocalarımızın İslam'ı anlatırken çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Alanı boş bırakmayacağız. Diyanet camiamızın, başta Din İşleri Yüksek Kurulu olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki mensupları ile alanı hiçbir zaman boş bırakmayacaklar. Ondan sonra biz vazifemizi yaptık, ne oldu falan diyemezler. Ki, gelip birileri oraları işgal etmesin.



'SOSYAL MEDYANIN, İNTERNETİN PARILTISINA KENDİMİZİ KAPTIRMAYACAĞIZ'

'BİRİLERİ BİZİ FETÖ, DEAŞ VE BOKO HARAM'IN SAPIK DİN ANLAYIŞINA MAHKUM ETMEYE ÇALIŞIYOR'

Birileri bizi ısrarla, FETÖ, DEAŞ ve Boko Haram'ın sapık din anlayışlarına mahkum etmeye çalışıyorlar. Özünden ve ruhundan kopardıkları, rahatça kullanabildikleri bu yapıları bize adeta dayatıyorlar. Türkiye genelinde 251 şehidimiz var. Bunlar bizde yara. Biz bunları unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız. Hukuk içerisinde de bunun bedelini ödeyecekler.



'DEAŞ VE FETÖ JANUS'UN BİRİ DOĞUYA BİRİ BATIYA BAKAN İKİ YÜZÜ GİBİDİR'

DEAŞ ve FETÖ eski Roma'nın sembollerinden Janus'un biri doğuya biri batıya bakan iki yüzü gibidir. İslam ümmeti olarak artık şunu görmemiz gerekiyor. Birileri bizi kendi dinimizin kavramları ile, kendi dinimize mensup görünenlerle vurmaya çalışıyor. Mesele beyaz pirincin içindeki beyaz taşı bulup çıkarmaktır.



Erdoğan: DEAŞ ve FETÖ eski Roma'nın sembollerinden Janus'un biri doğuya biri batıya bakan iki yüzü gibidir https://t.co/Kvgp0Dj4gm pic.twitter.com/DiRz2eESES — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 13, 2018

'GENÇLERİMİZİN ÜÇ BEŞ ŞARLATANIN ELİNDE MANKURTLAŞMASINA ASLA MÜSAADE ETMEMELİYİZ'