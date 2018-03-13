Aydın'da gıda zehirlenmesi: 160 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Karacasu ilçesinde çeşitli okullarda eğitim gören 160 öğrenci, öğlen yemeğinin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan taşımalı eğitim gören öğrencilerin, öğle yemeğinde Karacasu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) tarafından hazırlanan tavuklu yemekten yediği öğrenildi.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, AA muhabirine, yemeği hazırlayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Büyüknalçacı, "Hastaneye giden öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasından dolayı taşımalı eğitim gören diğer öğrencilere de tek tek ulaşıp sağlık kontrolünden geçireceğiz" dedi.

'120 CİVARINDA ÖĞRENCİ HASTANEYE İNTİKAL ETTİ'

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de toplam bin 113 öğrenciye yemek verildiğini belirterek, "Şu anda Nazilli'deki hastanemize intikal eden hastalarımızın sayısı 120 civarında. 40 öğrencimiz de Karacasu Devlet Hastanesinde. Muhtemelen çocuklarımızın bazıları bu yemekten yemedi veya bazı öğrencilerimiz arkadaşlarının durumundan etkilenip psikolojik olarak buraya geliyor olabilir. Tabi bu konuda kararı doktor arkadaşlarımız verecek. Menüde tavuk varmış. Bunu söylemek için daha erken ama bu konu üzerinde duruluyor. İnceleme yapılmadan şu anda bir şey demek doğru olmaz" ifadesini kullandı.

'DURUM STABİL'

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Şafak Çalışkan ise "Ambulansla hastaneye gelen hastalarımızı göndermiyoruz. Sadece velilerimizin ihtimal doğrultusunda getirdiği öğrencileri tedavi edip taburcu ettik. Durum stabil, herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.