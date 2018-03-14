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    Türkiye'de darbe girişimi

    CHP, sivillere yargı zırhı getiren düzenlemeyi AYM’ye götürüyor

    © REUTERS/ Stringer
    Türkiye
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    CHP bugün olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) getirilen ve 'sivillere yargı zırhı' düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyor.

    Bülent Tezcan
    © AA/ Abdulhamit Topal
    CHP'den 'ceza muafiyeti' tepkisi: Sivil çetelere altyapı hazırlama maddesidir
    KHK ile 15 Temmuz ve sonrasında 'terör' eylemlerine müdahale eden sivillere getirilen yargı zırhı, AYM'ye taşınıyor. CHP’nin iptal başvurusunda KHK ile yapılan düzenlemenin ileriye doğru ucu açık bir düzenleme olduğu ve işlenmiş suçlara af getiriliyorsa nitelikli oy gerektireceği belirtilecek. CHP düzenlemenin şekil ve esas yönünden iptalini isteyecek.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere dokunulmazlık getiren 7079 sayılı Kanun’un 113. maddesinin iptali için hazırladıkları dilekçeyi bugün sabah AYM’ye teslim edeceklerini bildirdi.

    KHK NE DİYOR?

    696 sayılı KHK ile Olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal
    © AA/ Özge Elif Kızıl
    AK Parti Sözcüsü Ünal: Yargı muafiyeti sadece 15-16 Temmuz'u kapsıyor
    Bu maddeye bir 'fıkra' ekleyerek şöyle dendi: "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına, veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

    Böylece darbe girişimi gecesi ve devamında lince kadar giden yasa dışı eylemlere katılanlara yargı dokunulmazlığı getirilmiş oldu.

    Önceki madde şu şekildeydi: "15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

    Söz konusu bu değişiklik başta hukukçular olmak üzere muhalefet ve kamuoyunun bazı kesimlerinde tepki çekmişti.

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    Etiketler:
    Yargı muafiyeti, Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP, Muharrem Erkek, Türkiye
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