'Sağı solu yakmak istemiyoruz' diyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: Şiddete karşıyız

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Uber'e karşı açtıkları davanın ertelenmesi sonrası yaptığı tehdit içeren açıklamalarının tepki görmesi üzerine farklı bir dille açıklama yaptı.

Aksu, şu görüşlerini dile getirdi:

"Orada kullandığım ifade şu; Avrupa ülkelerinde Uber’e karşı ticari taksiler eylem yaptı ve eylemi bazı konularda şiddete dönüştürdüler. Biz İstanbul’da, İstanbul taksicileri olarak eyleme karşıyız. Biz şiddete, baskıya karşıyız. Kesinlikle bunları tasvip etmiyoruz ve yapmalarına da müsaade etmeyiz. Fakat ekmeğimiz ve emeğimiz için elimizden gelen hukuksal mücadelemizi sonuna kadar veririz ve siyasi görüşmelerimizi her türlü yaparız.

'KİMSENİN BURNUNUN KANAMASINA İZİN VERMEM'

İstanbul taksicileri gece, gündüz hizmet verirler. Kimsenin burnunun dahi kanamasına vesile olmazlar. Şiddeti, kaba kuvveti kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bunların yapılmasına da oda başkanı olarak kesinlikle müsaade etmem."

© Fotoğraf: DHA Taksicilerin Uber eylemine CHP'den destek 6

Aksu, "Taksiden daha güvenli bir taşıma aracı yoktur. Uber sistemine kayıt olmayın, kimlik bilgileriniz ve kredi kartı bilgileriniz yurt dışına aktarılıyor. Bu bir tehlikedir. Bunu göz önüne alın. Eğer bizim taksicilerden şikayetiniz olursa İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nı arayın. Biz o şikayetleri değerlendiririz. Gereken cezayı uygularız. İstanbul’da taksicilik hizmetini taksiciden başkası veremez. En güvenli taşıma taksilerdir" dedi.

ESKİ BAŞKAN: HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞTÜK

Eski İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, Aksu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.

"Haklıyken haksız duruma düştük" diyen Yahya Uğur, "Maalesef tartışma başka yerlere kaydı. İstanbul’da 17 bin 395 taksi var. Uber sadece taksicileri tehdit etmiyor. Aynı zamanda devletin koyduğu kanunları da tehdit ederek içeri girmeye çalışıyor. İstanbul’daki taksicilerin yüzde 90’ı bu açıklamayı tasvip etmeyeceklerdir. İstanbul’daki taksiciler vandal değildir. Yakıp, yıkmak, hele böyle tehdit etmek bunlar hiç taksiciye mahsus konular değildir. Gerçekten taksiciler mağdur olmuştur. Haklıyken, haksız duruma düştük. Şu anda Uber’in reklamı yapılıyor" dedi.